Querétaro capta 970 mdd en IED gracias a infraestructura energética

Querétaro captó 970 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025, un crecimiento de 10.5 % que lo colocó entre los cinco estados con mayor atracción de capital del país, según Marco Antonio Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable. De cara a 2026, el estado perfila su consolidación como un modelo industrial digno de replicarse. La clave, coinciden especialistas, no es casualidad: es la energía.

Seguridad energética: la ventaja estratégica de Querétaro

“La seguridad energética es fundamental para tomar decisiones de inversión”, explicó Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). “Si no tienes suficiente disponibilidad a precios competitivos, es un factor suficientemente relevante para que no te lleguen inversiones”.

En su estudio Gas natural: aliado de la transición energética y promotor de desarrollo y prosperidad, elaborado en conjunto con la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), el IMCO detalla que las regiones con mayor acceso a gas natural son precisamente las más industrializadas del país, mientras que aquellas que carecen de este insumo difícilmente pueden atraer inversiones de alto valor agregado.

Infraestructura energética para atraer inversión privada

El modelo que hizo posible el despegue industrial de Querétaro lo explica Verónica Hernández, subdirectora de Gestión de Propiedades y Activos en O’Donnell, desarrolladora mexicana de parques industriales. En los primeros complejos del estado, los administradores reunían una “bolsa” de energía suficiente para atender a las empresas que iban llegando y la repartían conforme se instalaban. Ese sistema permitió que cada compañía contara con energía disponible desde el primer día, incluso cuando la infraestructura eléctrica avanzaba más lentamente.

Como parte de este impulso, en 2014 entró en operación el ducto de gas Tamazunchale–El Sauz, operado por TC Energía, con capacidad para transportar 630 millones de pies cúbicos diarios. Esta infraestructura fue clave para fortalecer la industria local. Un año después, en 2015, la entidad atrajo 1,021 millones de dólares en IED, 13.8 % más que en 2014, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

Para atender la creciente demanda, en diciembre de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la central eléctrica de ciclo combinado El Sauz II, en Querétaro. Cifras oficiales señalan que la planta suministra 269 megawatts y beneficiará a más de 4 millones de personas.

Centros de datos, manufactura y empleo: el efecto multiplicador

Actualmente, Querétaro cuenta con 128 proyectos que representan inversiones potenciales por 20,600 millones de dólares, reveló Ximena Escobedo Juárez, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. Entre ellos destacan Amazon Web Services y CloudHQ, que anunciaron inversiones por 5,000 y 4,800 millones de dólares, respectivamente, para la construcción de centros de datos, proyectos que se suman a los de KIO, Microsoft y empresas del sector automotriz y aeroespacial.

El impacto en el empleo también es significativo: desde octubre de 2021, los proyectos concretados han generado más de 55 mil puestos de trabajo, según Del Prete Tercero. Solo en lo que va de 2026, los primeros 11 proyectos registrados por el gobierno estatal proyectan 2,500 nuevas plazas y una inversión cercana a 703 millones de dólares.

De acuerdo con la firma inmobiliaria CBRE, al cierre del año pasado Querétaro concentró 38 % de la demanda de espacios industriales de la región Bajío, impulsado principalmente por empresas de logística y manufactura.

Entre 2020 y 2025, el inventario de espacios industriales en Querétaro pasó de 4.4 a 5.3 millones de metros cuadrados, señaló Sofía Díaz, asociada comercial de O’Donnell.

Los anuncios de inversión no se explican solos. “Querétaro ha sido uno de los estados más exitosos en los últimos 30 años”, afirmó Ocampo.