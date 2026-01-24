Más Información

Gastan en San Lázaro 1,200 mdp en remodelación interminable

Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" si hace acuerdo comercial con China; "Carney está muy equivocado", dice

EU advierte acciones unilaterales contra narcoterroristas en el continente, si sus socios no pueden o no hacen su parte, dice

Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

Tormenta amenaza a EU; México, en alerta

Sheinbaum entrega Viviendas del Bienestar en Veracruz; Infonavit denuncia irregularidades en créditos

Una fuga de amoniaco se registró durante la noche del viernes y los primeros minutos de este sábado en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, asentado en el .

El incidente se originó en una pipa cargada con el químico al interior de la planta, por lo que autoridades locales llevaron a cabo la evacuación de trabajadores y habitantes de colonias cercanas.

La alerta se emitió para los municipios conurbados de Cosoleacaque y Minatitlán, donde fueron cerradas avenidas cercanas al complejo petroquímico de la empresa gubernamental Pemex.

Tras la fuga, elementos de Protección Civil llevaron a cabo la evacuación precautoria de los obreros, así como de comercios y de habitantes de al menos cuatro colonias.

El municipio de Minatitlán habilitó un refugio temporal; en tanto, se pidió a la población cercana cubrir la nariz con toallas o trapos húmedos, además de cerrar puertas y ventanas de casa habitación.

Elementos de diversas corporaciones participaron en las labores de control de la fuga de la unidad de carga.

