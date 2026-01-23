La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes la entrega de 200 viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar en el estado de Veracruz, donde afirmó que la política habitacional de su administración prioriza el apoyo a quienes históricamente no habían tenido acceso a una vivienda propia.

En el acto, realizado con beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la mandataria federal sostuvo que el programa representa un cambio estructural frente a esquemas anteriores que, dijo, favorecieron intereses privados por encima del derecho social a la vivienda.

Foto: Eduardo Dina

Programa Vivienda para el Bienestar y reestructuración de créditos

Sheinbaum explicó que el Infonavit llevó a cabo la reestructuración de 4.8 millones de créditos considerados impagables, los cuales, de acuerdo con la presidenta, fueron diseñados “durante los 36 años del periodo neoliberal con mucha corrupción y en beneficio de los desarrolladores inmobiliarios”.

Lee también: El "Hallazgo de la Década": Sheinbaum revela la Tumba 10 de Huitzo; joya inédita del mundo zapoteco

“En este programa de vivienda se muestra que queremos apoyar a quien no había tenido acceso históricamente a una vivienda, como quien construye una vivienda que ahora tiene derecho a ser propietario de la vivienda que construyó. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Agregó que el proyecto federal contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas a nivel nacional, así como la solución integral de los créditos impagables que mantenían a miles de familias en una situación financiera adversa.

Señalamientos por irregularidades en créditos Mejoravit

Durante el mismo evento, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, denunció un “gran acto de corrupción” en el esquema de otorgamiento de créditos Mejoravit aplicado en años recientes.

Romero Oropeza detalló que, tan solo el año pasado, se entregaron alrededor de 8 mil 600 créditos bajo este modelo, el cual operaba mediante una tarjeta que no entregaba el recurso directamente al derechohabiente.

“Esa tarjeta solo se podía ocupar en algunos comercios, no podían disponer del dinero a su libre albedrío, compraban más caro. Se les acercaban los coyotes y les ofrecían darles el dinero quitándoles el 30 o el 40 por ciento. Era un gran acto de corrupción”, declaró.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, agradeció el respaldo del gobierno federal y destacó que el programa representa una prestación social clave para miles de familias veracruzanas. En tanto, Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reconoció el “esfuerzo que tomó tiempo” para concretar la entrega de las 200 viviendas nuevas y señaló que en Veracruz la meta sexenal asciende a 102 mil viviendas, de las cuales 40 mil ya muestran avances.

Lee tambén: Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México

De acuerdo con información institucional del Infonavit y la Sedatu, el programa Vivienda para el Bienestar forma parte de una estrategia integral orientada a garantizar el derecho a la vivienda digna y a corregir prácticas financieras que afectaron a millones de trabajadores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc