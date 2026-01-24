Chilpancingo.— El pasado 3 de enero las dos empresas gaseras que operan en Taxco, Sonigas y Gas Misión, cerraron sus plantas por presuntas amenazas de organizaciones criminales. Tras el cierre, soldados del Ejército y la Guardia Nacional junto con policías resguardaron las instalaciones, pero aun así se negaron a reanudar el servicio.

Apenas el 20 de enero pasado reabrieron sus plantas para vender gas sólo cuatro horas por la mañana; sin embargo, no han reanudado la distribución por el temor a ser atacados.

Esta crisis, explican pobladores, comerciantes y empresarios consultados —que pidieron omitir sus nombres por seguridad— está afectando más a las familias que al sector turístico.

En estos 20 días, explicaron, ha habido “tolerancia” para que hoteles, restaurantes y tortillerías llenen sus tanques estacionarios y no provocar un colapso en el servicio turístico.

Los pobladores contaron que en estos días han llegado a Taxco camionetas de distribución de las empresas Ultra Gas, provenientes de Ixtapan de sal, Estado de México, y de Nevado Gas del Puente de Ixtla, Morelos, a distribuir el insumo, pero no es suficiente y además desconocen las rutas de distribución, precisaron.

“Estas camionetas se ponen sólo en zonas céntricas, pero a las partes lejanas, a las comunidades no llegan”.

Pero esta crisis no comenzó en enero, sino en noviembre; en diciembre —por la temporada vacacional— se permitió la distribución, pero este año se prohibió totalmente.

Este 20 de enero las empresas volvieron a vender el gas LP, pero rellenan cilindros en sus plantas. Esto solucionó el problema del desabasto a medias. Durante el tiempo que estuvo cerrado muchos pobladores se organizaron para ir a rellenar sus cilindros hasta Iguala, lo que incrementó el costo. Ahora ya no tienen que acudir hasta Iguala, pero siguen yendo a rellenar hasta las instalaciones de las empresas, lo que tiene un costo extra por el pago de taxi.

De acuerdo con pobladores y empresarios, las empresas gaseras se niegan a distribuir el gas LP por el temor de ser atacados.

En Taxco hay dos versiones entre los pobladores sobre la crisis en la distribución del gas. La primera: desde diciembre integrantes de la Familia Michoacana comenzaron a presionar a los dueños de restaurantes, fondas y taquerías para que surtieran en una sola empresa gasera y se convierta en la única que distribuya. La segunda indica que la Familia Michoacana exigió cuota a los dueños de las empresas gaseras a cambio de permitirles la distribución.