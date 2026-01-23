Taxco.— Hechos como la pandemia de Covid-19, los daños provocados por los sismos de 2017 y la inseguridad que azota gran parte del país son motivos de la baja en el intercambio estudiantil proveniente del extranjero, lo que se refleja en las cifras del Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) Campus Taxco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El CEPE Taxco se ubica en la ExHacienda del Chorrillo, Guerrero, y está constituido por una serie de inmuebles que datan del siglo XVI; de acuerdo con el libro Historia de la Hacienda del Chorrillo (2017), de Rodrigo Rafael Espino, la construcción de este conjunto de edificios fue ordenada por el conquistador Hernán Cortés, debido a que la extracción de plata en la zona de Taxco comenzó a tomar notoriedad en la Nueva España.

En 1582, la propiedad pasó a manos de Jorge de Almeida, un judío perseguido por la Inquisición y que se dedicó a negocios relacionados con las minas. Esa vocación por la extracción de metales perduró en la Hacienda, probablemente, hasta inicios del siglo XX, ya que en la época de la Revolución el sitio fue saqueado y destruido por lugartenientes de Emiliano Zapata.

Lee también “Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

Fue hasta 1982 que el inmueble fue adquirido por el gobierno de Guerrero, momento en que comenzó su vocación de enseñanza, ya que ahí se inauguró el Centro de las Artes Plásticas de Taxco.

Años más tarde, en 1992, se estableció el convenio de comodato en el que se cedió en custodia a la UNAM; fue cuando se creó el CEPE y la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño, de Taxco.

La presencia de la UNAM al norte de Guerrero se consolidó los primeros años del siglo XXI, pero fue hasta 2009 que el CEPE Taxco dio un paso importante en la atención a estudiantes extranjeros: la adquisición de una casona para hospedar estudiantes, ubicada a 15 minutos de las instalaciones del CEPE Taxco y que permite estancias cortas y hasta de un año, llamada Casa Robin, con capacidad para 250 estudiantes.

Rommel Scorza Gaxiola, director del CEPE, señala que la cifra de estudiantes recibidos en 2025 fue apenas de 45, cuando en años anteriores a los sismos y a la pandemia se llegaba a recibir hasta 170 estudiantes. Este fenómeno, dice, es una brújula que indica el estado de toda la ciudad de Taxco y la situación actual del turismo que también ha ido a la baja en esta ciudad.

Scorza señala que el tiempo de estancia de aquellos estudiantes que optan por el CEPE Taxco ha disminuido. Cuenta que, en el caso de estudiantes de EU, si son financiados por fondos públicos (la mayoría de los casos), sus universidades no los dejan viajar a Taxco.

“Cuando empezamos a hacer la gestión pido que revisen el estado en que vienen los grupos, sobre todo si son financiados con fondos públicos, y en el caso de que sea así, no los van a dejar ir a Taxco, porque Guerrero tiene alerta, pero aun así tratamos de resolver, optamos por dar los cursos que se dan en Ciudad Universitaria, utilizar las sedes alternas de la Universidad, como en San Ildefonso, en la Antigua Escuela de Economía”, detalla

Sin embargo, la inseguridad no es lo único que explica la baja en el número de intercambios, otro factor importante es el aprendizaje a distancia, un hecho que se profesionalizó a raíz de la pandemia, y que hoy muchos prefieren.

“Esto es una tendencia internacional, ya no se opta por los programas largos, ya muchas cosas se pueden hacer a distancia, y también porque hay mucha competencia, se puede ir a otros lugares con oferta, como Guatemala, o dentro de México: Mérida, Guanajuato, Oaxaca”, dice Rommel Scorza.

Lee también La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

El CEPE Taxco rehabilitó en 2010 un inmueble de la ExHacienda del Chorrillo llamada La Casona con el objetivo de tener más espacios para la difusión de las artes, ciencias y clases de idiomas.

Tras una inversión 15 millones de pesos, La Casona concluyó su rehabilitación en junio de 2017. Pero los sismos de ese año dañaron de forma severa el inmueble, por lo que hoy no puede ser utilizado.

Para remediar la situación se realizó una inversión de más de 7.6 millones de pesos para la construcción de siete aulas, módulos sanitarios, escalinatas y jardineras, donde hoy se imparten los diferentes cursos de idiomas: de español, para extranjeros, y de francés e inglés para los habitantes de la región.

Ante la crisis en los intercambios estudiantiles, Scorza apuesta por ampliar al CEPE a un centro cultural y educativo para todo el público, y convertir el inmueble en un punto de visita con sentido turístico. “El español puede ser la vocación inicial del CEPE Taxco, pero hemos volteado a ver hoy otras cosas, la matrícula de estudiantes es de menos extranjeros y más mexicanos, habitantes de Taxco. Llegan los estudiantes y nos tocan la puerta porque saben que se dan clases de inglés y de cultura mexicana, pero continuaremos con la base que ha sido la enseñanza del español”, detalla Scorza.

De acuerdo con las cifras del CEPE, solo en 2025 se atendió a una población de 2 mil 500 estudiantes de idiomas en diferentes niveles y cursos; de esa cifra, 300 fueron alumnos de español (85% a distancia y solo 15% en presencial).

Además de los idiomas se impulsará la cartelera cultural de interés general. En 2025, el CEPE registró 135 eventos culturales, entre presentaciones de libros, funciones de teatro y danza, talleres presenciales y coloquios, así como visitas guiadas, con un total de 7 mil 518 asistentes. También destaca su jardín botánico, donde realizan actividades con la comunidad para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente.

Resguardo del archivo municipal

El CEPE resguarda el Archivo Municipal de Taxco, que tiene más de 400 mil documentos que datan de 1666 y hasta finales del siglo XX.

Pese a que el CEPE detuvo el deterioro de los documentos históricos, luego de que en 2011 unas fuertes lluvias vencieron el techo donde se encontraba resguardado, sigue pendiente su estudio profundo, su catalogación y su digitalización.

Roberto Díaz Portillo, investigador del CEPE Taxco, señaló que se requiere de inversión para, primero, hacer una limpieza a los documentos, que hoy muestran esporas de hongos y las marcas de aquella inundación.

Díaz Portillo reveló que en esos archivos está la historia de lo que sucedió en Taxco cuando se acabó la minería en la Nueva España, cómo fue que logró sobrevivir. Una de sus teorías es que Taxco se convirtió en una “ciudad mercado”. Y señaló que, pese a los problemas, el archivo está en buen estado, se puede consultar y está disponible para la consulta de más investigadores.