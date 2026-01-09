Chilpancingo.— En Taxco las dos principales empresas distribuidoras de gas LP suspendieron el servicio por supuestas amenazas de extorsión por parte de un grupo criminal.

Desde la noche del martes policías y elementos de la Guardia Nacional y del Ejército custodiaban las instalaciones de las empresas, para evitar que se cumplan las amenazas que han recibido.

En los primeros días de 2026, las empresas Sonigas y Gas Misión cerraron sus instalaciones por el incremento de las extorsiones, y de acuerdo con el testimonio de pobladores, la crisis en la entrega del gas comenzó en noviembre de 2025. Sin embargo, en diciembre —al ser temporada turística— la situación se normalizó, aunque en enero se agudizó con el cierre de las empresas distribuidoras.

“Sí, hay desabasto. En Taxco la mayoría de las familias, así como los restaurantes pequeños, fondas y taquerías se surten con cilindros. Apenas pasé por el mercado y otros negocios y comentan que de seguir esto afectará las actividades muy pronto”, dijo un poblador.

Taxco es uno de los tres principales destinos turísticos de Guerrero; la ciudad vive, en gran porcentaje, de ofrecer servicios como hotelería y restaurantes, donde el gas LP es indispensable.

Hay dos versiones entre los pobladores sobre esta situación. La primera: desde diciembre integrantes de La Familia Michoacana comenzaron a presionar a los dueños de restaurantes, fondas, taquerías para que surtieran en una sola empresa de gas.

La segunda versión indica que integrantes de La Familia Michoacana exigen una cuota a los dueños de las empresas gaseras, a cambio de permitirles la distribución.

Esta nueva crisis por la extorsión, la confirmó el alcalde, el morenista Juan Andrés Vega Carranza, quien escribió en redes sociales que había una “interrupción parcial en el suministro del gas LP”.

Según su mensaje, sólo una empresa suspendió la distribución y las demás operaban con regularidad.

También omitió explicar la razón de la suspensión, sólo dijo que el “motivo aún se encuentra en proceso de aclaración”; sin embargo, testimonios de pobladores coinciden en que las empresas Ultra Gas y Nevado Gas, son las únicas que están operando.

En redes sociales son muchos los mensajes de pobladores preguntando dónde pueden surtirse, tras el cierre de las dos principales empresas de gas LP.