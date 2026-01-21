Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez no será sometida a revocación de mandato por el presunto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en todo caso, tiene que haber una denuncia y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede hacer una auditoría.

“Nosotros estamos obligados a cumplir con una norma y a cumplir con la ley y juramos defender la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces, si hay un señalamiento contra una presidenta municipal, contra un presidente municipal, pues evidentemente tiene que presentarse la denuncia, darle seguimiento e investigar”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero, se le cuestionó si conversó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda sobre la alcaldesa, que fue señalada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de presunto cohecho tras recibir un collar valuado en 200 mil pesos. La presidenta Sheinbaum Pardo contestó que no.

“En este caso, si se presenta una denuncia, que se siga la investigación. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Acapulco? Pues Muchísimo, una inversión de más de 7000 millones de pesos. (...) Una inversión que hicimos para recuperar los puentes y la repavimentación. Estamos apoyando al pueblo de Guerrero. Ahora, la evaluación de la presidenta municipal la tiene que definir la gente y si hay una irregularidad, pues que se presente la denuncia”, expresó.

El 14 de enero pasado, la SCJN avaló por unanimidad de votos, la decisión de la antigua integración del pleno que admitió a trámite las dos controversias constitucionales promovidas por López Rodríguez, para no ser sometida a revocación de mandato y para que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no la siga investigando sobre el destino de los recursos que presuntamente fueron malversados.

La Auditoría Superior del Estado y el Congreso de Guerrero interpusieron recursos de reclamación contra la admisión de los recursos presentados por la presidenta municipal del puerto de Acapulco, Abelina López Rodríguez, mismos que fueron declarados infundados el 14 de enero de 2026.

