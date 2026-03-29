Más Información

Arranca la temporada mundialista; operativo “Última Milla” pasa la prueba

Arranca la temporada mundialista; operativo “Última Milla” pasa la prueba

Contaminación de Pemex ahoga a los tabasqueños

Contaminación de Pemex ahoga a los tabasqueños

CJNG controla droga en penales

CJNG controla droga en penales

El nuevo rostro del narco, de capos a gerentes; se acelera relevo generacional

El nuevo rostro del narco, de capos a gerentes; se acelera relevo generacional

Policía de Israel impide celebrar la misa del Domingo de Ramos; Netanyahu justifica bloqueo por seguridad

Policía de Israel impide celebrar la misa del Domingo de Ramos; Netanyahu justifica bloqueo por seguridad

"Lo mínimo que merezco es un hijo completo"; Ceci Flores espera resultados de ADN para confirmar identidad

"Lo mínimo que merezco es un hijo completo"; Ceci Flores espera resultados de ADN para confirmar identidad

Gusano barrenador afecta a la fauna silvestre; Conanp atiende caso de tapir con miasis en Campeche

Gusano barrenador afecta a la fauna silvestre; Conanp atiende caso de tapir con miasis en Campeche

Nómadas del Medio Oriente encuentran paz en México

Nómadas del Medio Oriente encuentran paz en México

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de contaminante

Reportan playas limpias en el litoral tras derrame en Golfo de México; recolectan más de 700 toneladas de contaminante

"Mundial estará vergonzosamente iztapalapizado"; se lanzan contra Quadri tras comentario "clasista"

"Mundial estará vergonzosamente iztapalapizado"; se lanzan contra Quadri tras comentario "clasista"

“África es la humanidad buscándose a sí misma”: entrevista a Ebbaba Hameida

“África es la humanidad buscándose a sí misma”: entrevista a Ebbaba Hameida

Jugar con el tiempo: reseña de Esto también es una casa de Cezanne Cardona

Jugar con el tiempo: reseña de Esto también es una casa de Cezanne Cardona

Jerusalén. El primer ministro israelí, , dijo este domingo haber "ordenado ampliar aún más la zona de seguridad existente" en el sur del Líbano, anticipando una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino.

"En , acabo de ordenar a los militares de expandir la zona de seguridad existente", dijo Netanyahu en un mensaje en video.

"Esto tiene por objeto neutralizar de forma definitiva la amenaza de una (por parte de militantes de ) y mantener el fuego de misiles antitanque alejado de la frontera".

Lee también

Netanyahu se comprometió a "cambiar radicalmente" la situación en el norte del país, zona fronteriza con el Líbano.

Al menos 13 personas murieron durante la madrugada de este domingo en una serie de bombardeos de Israel contra diferentes puntos del sur del Líbano, en medio de la campaña de contra el país mediterráneo iniciada hace un mes que se ha saldado con más de mil 100 muertos.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que siete personas murieron en "un israelí" contra la localidad de Al Haniyah, mientras que otras dos personas fallecieron en otra acción contra el municipio de Jouya, ambos ubicados en el distrito meridional de Tiro.

Lee también

Otras dos personas fallecieron en la localidad de Aabba, en el distrito de Nabatieh, donde una vivienda fue "destruida por completo", al tiempo que otro bombardeo efectuado anoche que azotó la ciudad homónima a la provincia causó "grandes daños" a un centro comercial.

Por otra parte, la ANN informó de la muerte de dos paramédicos de la Autoridad Sanitaria Islámica, afiliada a Hezbolá, en un contra un centro de esta organización en las inmediaciones del Hospital Bint Jbeil, también en el sur del Líbano.

Estos bombardeos se produjeron en medio de ataques de , que reivindicó el lanzamiento de drones, cohetes y misiles contra varios puntos militares del norte de Israel, así como contra un tanque Merkava israelí en la localidad meridional libanesa de Beit Lif.

Lee también

mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, pero paralelamente también desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

Allí, se enfrenta a Hezbolá, que trata de contener su avance entre crecientes miedos a una.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT: guía 2026 para saber si tienes saldo a favor, cuándo lo depositan y cuál es el máximo de devolución. Foto: Adobe / SAT

SAT: guía 2026 para saber si tienes saldo a favor, cuándo lo depositan y cuál es el máximo de devolución

Semana Santa 2026: Los 5 pueblos mágicos más bonitos cerca de CDMX para visitar de ida y vuelta. Foto: Canva

Semana Santa 2026: Los 5 pueblos mágicos más bonitos cerca de CDMX para visitar de ida y vuelta

Pago de pensiones abril 2026: fechas CONFIRMADAS del IMSS, ISSSTE y Bienestar más montos. Foto: Especial

¿Cuándo pagan en abril 2026? Calendario oficial de pensiones IMSS, ISSSTE y Bienestar

Visa H-2B. Foto: iStock

Estados Unidos tiene más de 64,000 visas disponibles para trabajar legalmente sin título universitario

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Pasaporte mexicano: ¿Cómo cancelar tu cita o reprogramar cita? Sigue este paso a paso