Colombo. Al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, informó a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara.

El ataque alcanzó a la fragata iraní IRIS Dena, que transportaba alrededor de 180 tripulantes y que posteriormente se hundió en aguas internacionales a unos 40 kilómetros de la ciudad de Galle, según informaron las autoridades esrilanquesas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó horas después que el navío iraní fue hundido por un submarino estadounidense mediante torpedos.

Lee también VIDEO EU hunde barco iraní con torpedo lanzado desde un submarino; es el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo, una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo (de EU) desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Hegseth en una rueda de prensa.

La Marina de Sri Lanka lanzó una operación de búsqueda y rescate tras recibir una llamada de auxilio del buque al amanecer, a las 05:08 hora local (23:38 GMT del martes).

Hasta ahora, 30 marineros han sido rescatados y trasladados a un hospital de Galle para recibir tratamiento, detalló el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, mientras continúan las operaciones de búsqueda de posibles supervivientes en la zona.

Lee también Reino Unido no se unirá a una guerra contra Irán si no hay "base legal y plan viable": Starmer; protección de británicos es prioridad

El incidente se produce en medio de la creciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha provocado ataques cruzados en distintos puntos de Medio Oriente y amenazas con ampliar el conflicto en la región.

Hunden barco iraní

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que su país hundió un navío de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la Segunda Guerra Mundial.

"Ayer en el océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial", indicó Hegseth en rueda de prensa.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss