Reforma electoral destrabada; Morena confirma que Sheinbaum enviará la propuesta este miércoles a la Cámara de Diputados

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

A cinco días del 8M, hallan sin vida a Ana Karen en Edomex; desapareció tras abordar una DiDi Moto en San Antonio la Isla

Confirman que cuerpo localizado junto a la UAEM es de Kimberly Joselin; Fiscalía asegura que no habrá impunidad

Torruco se suma al equipo de Harfuch; va por “construir cultura de paz”

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Dan 108 años de prisión a Alejandra “Candela” por delitos de secuestro; está ligada al grupo criminal “Los Rojos”

"Ya me declararon inocente y aquí sigo"; mujeres privadas de la libertad alzan la voz previo al 8M

SCJN niega amparo a Walmart para tener 0% de IVA en todos los productos menstruales; argumenta “ventaja indebida en el mercado”

Detienen al secretario de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada; está vinculado al caso Ayotzinapa

Cae presunto feminicida de Rubí Patricia, madre buscadora asesinada en Mazatlán, Sinaloa; fue detenido por agentes de la Fiscalía estatal

Washington. El reveló este martes los nombres de los cuatro reservistas que perdieron la vida el pasado domingo en Kuwait tras la explosión de un dron iraní, en uno de los incidentes más recientes del conflicto en Medio Oriente.

Entre los fallecidos se encuentran el capitán Cody Khork, de 35 años, originario de Florida; el sargento Noah Tietjens, de 42 años y originario de Nebraska, la sargento Nicole Amor, de 39 años y de Minesota; y el sargento Declan Coady, de 20 años, de Iowa, según la información compartida por el .

Los cuatro soldados estaban asignados al Comando de Sostenimiento, unidad encargada de apoyo logístico.

El Ejército destacó que publicando sus nombres busca reconocer su servicio y rendir homenaje a los miembros caídos de las fuerzas armadas.

Según un comunicado oficial, el incidente continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron la explosión y la muerte de los militares, mientras las operaciones en la región permanecen bajo estrictas medidas de seguridad.

El ataque ocurrió el domingo en el puerto de Shuaiba, donde se encuentra un centro de operaciones táctico estadounidense, el dron impactó el establecimiento tras evadir las defensas aéreas, de acuerdo con el Comando Central.

Los nombres de los otros dos soldados estadounidenses que perdieron la vida durante este ataque el fin de semana no fueron revelados porque las familias no han sido notificadas, de acuerdo con medios locales.

