“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

La mañanera de Sheinbaum, 4 de marzo de 2026, minuto a minuto

Morena y aliados no ceden en reforma electoral

Los Santos del Narco: La devoción secreta de "El Mencho" y otros líderes delincuenciales

EN VIVO: Continúan los ataques entre EU, Israel e Irán este miércoles; sigue el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente

Pablo Gómez: INE y partidos deben moderar sus gastos

Jessica revive la nostalgia de la SEP en “Pancito Merge”; así se inspiró la ilustradora en el videojuego mexicano de Nintendo Switch

"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido

Publican en el DOF decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas; así aplicará la disminución año por año hasta 2030

Senado recibe iniciativa para acortar altas pensiones de exfuncionarios de CFE y Pemex; prevé ahorro de hasta 5 mil mdp anuales

“Ideal, aprobar el Plan General de Desarrollo antes del Mundial”: Patricia Ramírez, titular del Instituto de Planeación de la CDMX

Estudiantes de la UAEM demandan justicia para Kimberly

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró que el Reino Unido no se unirá formalmente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra si no existe una base legal y planificación sobre los objetivos.

En su comparecencia semanal ante la Cámara de los Comunes, Starmer dijo que su posición no ha cambiado respecto al sábado, cuando denegó la petición de EU de usar bases militares británicas para atacar a la nación persa, a la que acusa de intensificar su programa nuclear.

Sin embargo, el domingo, cuando Teherán respondió a la ofensiva con bombardeos en toda la región del Golfo, el líder laborista autorizó el uso de las bases para disparar contra objetivos militares iraníes con "propósitos defensivos", a fin de proteger a los ciudadanos británicos en la zona.

"Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era que el Reino Unido se uniera a una guerra a menos que estuviera convencido de que hubiera una base legal y un plan pensado y viable. Esa sigue siendo mi postura", afirmó, al ser preguntado por la oposición por qué la Real Fuerza Aérea (RAF) británica no participa en operaciones de ataque en lugar de dejar esa labor a los aliados.

Starmer fue criticado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que "no estaba contento" con su decisión de impedir inicialmente el uso de la base militar en la isla Diego García, en el océano Índico, lo que implicó que los aviones estadounidenses "tuvieran que volar muchas más horas".

Trump también dijo que el primer ministro "no es (Winston) Churchill", en alusión al jefe de gobierno conservador que lideró el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

Como parte de las operaciones de defensa, el gobierno británico anunció también ayer el envío a Chipre de un destructor y de helicópteros Wildcat con capacidades antidrones para proteger al personal británico destinado a la base Akrotiri de ese país, que fue atacada el lunes por un dron iraní.

Starmer dijo a los diputados que la situación en Medio Oriente "sigue siendo grave y volátil" y que la protección de los ciudadanos británicos es la prioridad.

Recordó que esta noche saldrá de Omán el primer vuelo chárter para repatriar a los nacionales y otros dos en los próximos días, a lo que se suman varios vuelos comerciales aún operativos, que el martes ya trajeron al Reino Unido a un millar de personas.

