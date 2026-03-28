Washington.— Estados Unidos e Israel atacaron ayer dos instalaciones nucleares en Irán, donde Washington espera haber cumplido sus objetivos de guerra en un par de semanas.

El presidente estadounidense Donald Trump insistió en que las negociaciones indirectas con Irán “van bien” y dijo que la República Islámica está “diezmada” y que quiere un “acuerdo” con EU.

El ejército israelí confirmó haber atacado el reactor nuclear de agua pesada de Arak, en el centro de Irán, después de que medios iraníes reportaran bombardeos sobre el lugar. También confirmó ataques a “una planta de extracción de uranio situada en Yazd, en el centro de Irán”, horas después de que la organización de energía atómica de la República Islámica informara que bombardeos de Estados Unidos e Israel en la instalación. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, reiteró su llamado a la “contención militar para evitar cualquier riesgo de accidente”.

Irán no se amilana. Su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que el país impon- drá un “precio muy alto por los crímenes israelíes”.

“Israel atacó dos de las mayores siderúrgicas de Irán, una planta eléctrica y sitios nucleares civiles, entre otras infraestructuras. Israel afirma que actuó en coordinación con Estados Unidos”, declaró en redes sociales.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, advirtieron a los empleados de instalaciones industriales de la región con “accionistas estadounidenses” y de las “industrias pesadas aliadas con el régimen sionista” que “abandonen inmediatamente sus lugares de trabajo” porque prometen llevar a cabo ataques en represalia.

Al menos 10 militares estadounidenses resultaron heridos tras un ataque contra una base aérea en Arabia Saudita que provocó daños en aeronaves militares de EU, informó el Wall Street Journal.

Trump dijo que Irán permitió el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz para “compensar su declaración errónea” después de que el país negara estar involucrado en negociaciones. “Están negociando. Están suplicando llegar a un acuerdo. Están suplicando llegar a un acuerdo. Resultó que yo tenía razón. Estaban negociando, lo cual admitieron dos días después, y para compensar su declaración errónea, dijeron que les enviarían ocho barcos de petróleo”, declaró. “Y luego dijeron que añadirían dos más”. El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, afirmó que se mantendrán reuniones con Irán “esta semana” y que hay barcos pasando por el estrecho de Ormuz, al insistir en que sí existen “negociaciones” con el régimen iraní.

Sobre el estrecho de Ormuz, Trump dijo que “tienen que abrirlo, tienen que abrir el estrecho de Trump. Me refiero al de Ormuz”. “Disculpen, lo siento mucho. Fue un error terrible”, dijo bromeando. “Las noticias falsas dirán: ‘Lo dijo por accidente’. No, conmigo no hay accidentes. No muchos”.

También instó a más países de Medio Oriente a firmar los Acuerdos de Abraham, el logro más destacado en política exterior de su primer mandato.

Afirmó que Arabia Saudita y otros de sus “aliados” de Medio Oriente como Kuwait, Qatar, Bah- réin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han “hecho más” en la guerra contra Irán que la OTAN, con la que está “muy decepcionado”. Afirmó que la guerra con Irán “aún no ha terminado. No digo que esté casi terminado, pero no lo está. Tiene que estar terminado”. Marco Rubio, secretario estadounidense de Estado, señaló que la operación militar en Irán terminará en “cuestión de semanas” y urgió al resto de países “a implicarse más”.

Teherán acordó “facilitar y agilizar” el paso de ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz, dijo el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini.

Hackean correo del director del FBI

Mientras, un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán accedió a una cuenta de correo electrónico del director del FBI, Kash Patel, y publicó en internet fotos personales y otros materiales, informaron medios estadounidenses.

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