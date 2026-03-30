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Jerusalén. El pleno de la Knesset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los y no a los ciudadanos judíos israelíes.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares de a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

El primer ministro israelí, , asistió a la votación en el plenario de la Knesset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.

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Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de hacia la región de .

"La ley es populista, inmoral, no igualitaria", condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor 'Yesh Atid' (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de "claramente inconstitucional".

Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia habían rechazado el proyecto de ley, que también ha sido criticado por organismos como la ONU o el Consejo de Europa.

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La aprobación se produce después de que el pleno diera luz verde esta madrugada, in extremis, la generales para 2026, con concesiones a partidos ultraortodoxos que forman parte del gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu.

En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de 'terrorista' para referirse a palestinos que atacan a sus o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.

Si se trata de un asesinato cometido en territorio israelí o en Cisjordania por parte de un colono israelí, el tribunal penal civil necesitaría una tercera condición para aplicar la pena de muerte: que el asesinato se cometa en un acto que persiga negar la existencia del Estado de Israel.

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"Esto es algo extraordinario en la ley israelí", explica Azem, para quien esta condición permite que la pena de muerte no se aplique a ningún judío israelí.

De acuerdo con el borrador, la ejecución se haría por ahorcamiento y dentro de los 90 días siguientes a la sentencia firme, ocultando la identidad de quienes la efectuarán.

"Es un crimen de guerra": palestinos

La Presidencia palestina, encabezada por Mahmud Abbas, calificó como un "crimen de guerra" contra su población la ley aprobada por Israel.

La ley es una "violación flagrante del derecho internacional humanitario, en particular del Cuarto Convenio de Ginebra, que garantiza la protección de las personas y las garantías de un juicio justo, y una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", recoge un comunicado de la Presidencia difundido por la agencia oficial palestina, Wafa.

Las asociaciones de presos palestinos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) también clamaron contra la medida, y afirmaron que culmina años de intentos de imponer la ejecución a los prisioneros palestinos, con una "práctica histórica de asesinatos extrajudiciales".

"Se está gestando una etapa que se considera la más peligrosa en la historia del movimiento de presos palestinos", denunciaron el Club de Prisioneros Palestinos y la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos de la ANP.

El recuento publicado por la ONG israelí B'Tselem eleva a más de 80 los palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023 en cárceles israelíes, convertidas en "campos de tortura" según esta organización.

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