Más Información

Sirloin, rib eye y pulpo, el menú gourmet del CIDE; gasta 2.7 mdp

Sirloin, rib eye y pulpo, el menú gourmet del CIDE; gasta 2.7 mdp

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

EN VIVO Reapertura del Estadio Banorte: operativo de seguridad e incidencias viales minuto a minuto

Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar

Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar

Félix Salgado acusa de nepotismo a dirigente de Morena; señala "impedimento" para ser candidato a gubernatura de Guerrero

Félix Salgado acusa de nepotismo a dirigente de Morena; señala "impedimento" para ser candidato a gubernatura de Guerrero

Marina localiza a las dos embarcaciones perdidas que viajaban a Cuba; buque se dirige a la zona para brindarles ayuda

Marina localiza a las dos embarcaciones perdidas que viajaban a Cuba; buque se dirige a la zona para brindarles ayuda

Jueza desestima amparo del contralmirante Fernando Farías, prófugo por red de huachicol fiscal; marino impugna decisión

Jueza desestima amparo del contralmirante Fernando Farías, prófugo por red de huachicol fiscal; marino impugna decisión

Aumentan denuncias contra Pakales

Aumentan denuncias contra Pakales

Karla Estrella cuestiona perfil de Rubén Lara en Comité evaluador de consejeros del INE; la sancionó por caso "dato protegido"

Karla Estrella cuestiona perfil de Rubén Lara en Comité evaluador de consejeros del INE; la sancionó por caso "dato protegido"

Otras dependencias también degustan banquetes

Otras dependencias también degustan banquetes

ONGs exigen a Hacienda y al SAT certeza jurídica ante impedimento para recibir donaciones; advierten interrupción de proyectos

ONGs exigen a Hacienda y al SAT certeza jurídica ante impedimento para recibir donaciones; advierten interrupción de proyectos

Condenan asesinato de Reina García, maestra del pueblo Ayuujk en Oaxaca; suman 17 feminicidios durante 2026 en el estado

Condenan asesinato de Reina García, maestra del pueblo Ayuujk en Oaxaca; suman 17 feminicidios durante 2026 en el estado

Protección Civil, Ejército y empresa trabajan para rescatar a 4 mineros atrapados en Sinaloa; buscan localizarlos y extraerlos

Protección Civil, Ejército y empresa trabajan para rescatar a 4 mineros atrapados en Sinaloa; buscan localizarlos y extraerlos

La Asociación de Prensa Extranjera (FPA) emitió este sábado una queja formal tras el arresto y la agresión de soldados israelíes contra un equipo de periodistas de la CNN, que documentaba en ocupada las consecuencias de un ataque de colonos y el establecimiento de un asentamiento ilegal.

"Los soldados intentaron repetidamente obstaculizar el derecho del equipo de CNN a trabajar, ordenándoles que dejaran de filmar y amenazando con confiscar la cámara. Posteriormente, un soldado se acercó al fotoperiodista de CNN por detrás, lo estranguló, lo arrojó al suelo y dañó su cámara", denuncia la FPA en una interacción que quedó grabada en cámara.

El ataque tuvo lugar el jueves 26 de marzo, cerca de la aldea palestina de Tayasir en Cisjordania ocupada, donde colono habían dado un día antes una brutal paliza a un anciano palestino, hiriendo a un total de cuatro personas.

Lee también

Según la denuncia, mientras los periodistas realizaban entrevistas, los soldados israelíes "atacaron agresivamente al equipo y a los civiles palestinos presentes, apuntándoles con sus rifles", pese a que los periodistas se habían identificado claramente.

El equipo y otros palestinos presentes fueron detenidos durante aproximadamente dos horas, durante las que algunos de los soldados presentes afirmaron que "la tierra" era suya, en referencia a Cisjordania ocupada.

"Y no solo de los soldados, de los judíos", afirma un soldado cuando cree que las cámaras no le están grabando.

Lee también

"No se trató de un malentendido. Tampoco era la primera vez que soldados maltrataban a periodistas en Cisjordania. Fue un ataque violento contra periodistas claramente identificados y un atentado directo contra la libertad de prensa", denuncia la FPA.

La FPA pide una "investigación inmediata y transparente, la plena rendición de cuentas de los implicados, incluidos los comandantes (...) y medidas disciplinarias" ante lo que describió como "un patrón de hostilidad profundamente alarmante hacia los medios de comunicación" que no puede tolerarse.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Semana Santa 2026: Los 5 pueblos mágicos más bonitos cerca de CDMX para visitar de ida y vuelta. Foto: Canva

Semana Santa 2026: Los 5 pueblos mágicos más bonitos cerca de CDMX para visitar de ida y vuelta

Pago de pensiones abril 2026: fechas CONFIRMADAS del IMSS, ISSSTE y Bienestar más montos. Foto: Especial

¿Cuándo pagan en abril 2026? Calendario oficial de pensiones IMSS, ISSSTE y Bienestar

Visa H-2B. Foto: iStock

Estados Unidos tiene más de 64,000 visas disponibles para trabajar legalmente sin título universitario

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Pasaporte mexicano: ¿Cómo cancelar tu cita o reprogramar cita? Sigue este paso a paso

¿CURP biométrica es obligatoria para INAPAM en abril 2026?: Lo que debes saber. Foto: Especial

¿CURP biométrica es obligatoria para INAPAM en abril 2026? Lo que debes saber