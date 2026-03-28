La Asociación de Prensa Extranjera (FPA) emitió este sábado una queja formal tras el arresto y la agresión de soldados israelíes contra un equipo de periodistas de la CNN, que documentaba en Cisjordania ocupada las consecuencias de un ataque de colonos y el establecimiento de un asentamiento ilegal.

"Los soldados intentaron repetidamente obstaculizar el derecho del equipo de CNN a trabajar, ordenándoles que dejaran de filmar y amenazando con confiscar la cámara. Posteriormente, un soldado se acercó al fotoperiodista de CNN por detrás, lo estranguló, lo arrojó al suelo y dañó su cámara", denuncia la FPA en una interacción que quedó grabada en cámara.

El ataque tuvo lugar el jueves 26 de marzo, cerca de la aldea palestina de Tayasir en Cisjordania ocupada, donde colono habían dado un día antes una brutal paliza a un anciano palestino, hiriendo a un total de cuatro personas.

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Según la denuncia, mientras los periodistas realizaban entrevistas, los soldados israelíes "atacaron agresivamente al equipo y a los civiles palestinos presentes, apuntándoles con sus rifles", pese a que los periodistas se habían identificado claramente.

El equipo y otros palestinos presentes fueron detenidos durante aproximadamente dos horas, durante las que algunos de los soldados presentes afirmaron que "la tierra" era suya, en referencia a Cisjordania ocupada.

"Y no solo de los soldados, de los judíos", afirma un soldado cuando cree que las cámaras no le están grabando.

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"No se trató de un malentendido. Tampoco era la primera vez que soldados maltrataban a periodistas en Cisjordania. Fue un ataque violento contra periodistas claramente identificados y un atentado directo contra la libertad de prensa", denuncia la FPA.

La FPA pide una "investigación inmediata y transparente, la plena rendición de cuentas de los implicados, incluidos los comandantes (...) y medidas disciplinarias" ante lo que describió como "un patrón de hostilidad profundamente alarmante hacia los medios de comunicación" que no puede tolerarse.