La guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra el Irán el 28 de febrero cumple un mes este sábado y aunque hay negociaciones indirectas para lograr un alto el fuego, los ataques entre las partes continúan e incluso se han sumado algunos grupos aliados de la República Islámica.

Entre negociaciones indirectas, mediadas por Paquistán, y bombardeos a infraestructura nuclear iraní y las represalias del país persa, el conflicto entra en su segundo mes sin dar señales claras de tregua, pues mientras EU ha dicho que la operación militar terminará "en cuestión de semanas", la realidad es que los ataques mutuos continúan.

El presidente estadounidense Donald Trump ha enumerado cinco objetivos que quiere alcanzar antes de poner fin a su guerra con Irán. Ahora, a un mes del inicio del conflicto, ha sugerido que Washington podría “reducir” pronto sus operaciones, aunque algunos de sus propósitos clave siguen sin definirse o cumplirse.

Mundo 10:04 AM Israel bombardea la sede naval iraní y otras instalaciones militares Israel atacó durante la noche la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán y otras instalaciones de producción de armas, según informó su Ejército en un comunicado.

Según el comunicado militar, unos 50 cazas de la Fuerza Aérea israelí atacaron esta sede "responsable de la investigación, el desarrollo y la producción de una amplia gama de armamento naval", entre los que enumera buques de superficie y submarinos, equipos tripulados y no tripulados, y otras armas.

Además, el Ejército israelí sostuvo haber impactado otras instalaciones vinculadas a la fabricación de sistemas de defensa y armas.



Mundo 09:40 AM EU despliega buque de ataque USS Tripoli con 3 mil 500 marinos adicionales Estados Unidos desplegó el buque de ataque anfibio USS Tripoli con 3 mil 500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra contra Irán, informó el Comando Central del Ejército de EU (Centcom) este sábado.

"Marineros y marinos de EU a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo", indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales, sin detallar la ubicación exacta de la nave.



Mundo 09:38 AM EU desmiente a Irán sobre ataques a sitios estratégicos estadounidenses El Ejército de Estados Unidos negó que Irán haya atacado escondites estadounidenses en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y matado a 500 personas, como afirmó la Guardia Revolucionaria iraní.

"Hecho: ningún personal de Estados Unidos ha sufrido ataques en Dubái. El régimen iraní está fabricando mentiras en redes sociales para esconder la realidad de que sus capacidades militares están, innegablemente degradadas", afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en X.



Mundo 09:01 AM Presidente libanés denuncia "enérgicamente" asesinato de 3 periodistas en ataque israelí El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó "enérgicamente" el asesinato de dos periodistas y un camarógrafo en un ataque aéreo israelí en el sur del país y dijo que constituye "un crimen flagrante que viola todas las normas y tratados que garantizan a los periodistas protección internacional en los conflictos armados".

"Condenamos enérgicamente este ataque y pedimos a todas las instancias internacionales que actúen para poner fin a lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Asimismo, reiteramos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y al conjunto del sector periodístico y mediático en el Líbano", denunció en un mensaje en la cuenta de la Presidencia Libanesa en X.

El presidente libanés insistió que el ataque vulnera las normas y tratados internacionales, como los Convenios de Ginebra de 1949 y la resolución 1738 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, que prohíben atacar a periodistas y trabajadores de los medios "mientras no participen directamente en las hostilidades".



Mundo 09:00 AM Líbano afirma que más de 50 trabajadores de la salud han muerto en la guerra entre Israel y Hezbolá El ministro de Salud de Líbano, Rakan Nassereddine, afirmó que 46 rescatistas y cinco trabajadores de salud han muerto en ataques isralíes desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá, hace casi un mes.

Nassereddine dijo en una conferencia de prensa que el saldo de víctimas incluye a "46 paramédicos y 5 trabajadores de salud, incluidos nueve nuevos mártires paramédicos hoy" sábado.

El ministro dijo que entre los nueve trabajadores muertos el sábado en el sur del Líbano había cuatro del Comité Islámico de Salud de Hezbolá, que fueron blanco de ataques israelíes mientras realizaban misiones de rescate, y cinco de los Scouts Risala, del movimiento Amal aliado de Hezbolá, que también se encontraban de guardia.



Mundo 08:50 AM Irán ataca industrias vinculadas a EU e Israel tras ofensivas contra sus siderúrgicas Irán atacó con misiles y drones varias industrias vinculadas a Estados Unidos e Israel en los territorios ocupados y otros puntos, en respuesta a los bombardeos del viernes contra las dos principales siderúrgicas iraníes.

"Los combatientes de la Fuerza Naval y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria llevaron a cabo una ofensiva contra varias industrias pesadas pertenecientes al enemigo agresor estadounidense-sionista en los territorios ocupados (Israel) y otros puntos, logrando destruir parte de ellas mediante ataques con misiles y drones", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado, según reportó la agencia Tasnim.

La nota, que no especifica los sitios atacados, explica que la ofensiva se llevó a cabo en respuesta a los recientes bombardeos contra infraestructuras industriales en Irán, en alusión a los ataques del viernes contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, las dos principales del país persa, situadas en el centro y oeste de Irán.



Mundo 08:18 AM Rusia confirma un tercer ataque contra la central nuclear de Bushehr Rusia confirmó las informaciones iraníes sobre un tercer ataque de Estados Unidos e Israel contra la central nuclear de Bushehr, de donde Moscú está evacuando estos días a sus especialistas.

”La situación en la central nuclear sigue deteriorándose”, dijo el director de la agencia atómica rusa, Rosatom, Alexéi Lijachov.

Lijachov, citado por la agencia TASS, explicó que la planta fue blanco de un tercer ataque y un proyectil ”explotó muy cerca de la estación de bombeo que suministra agua al reactor”.

”Es evidente que eso supone una clara amenaza para la seguridad nuclear”, dijo.



Mundo 07:51 AM Irán denuncia el uso de bombas de racimo por Israel y EE.UU. como un “crimen de guerra” Irán denunció el uso de bombas de racimo en la sureña provincia de Fars por parte de Israel y Estados Unidos, lo que calificó como un “crimen de guerra”, y aseguró que ha localizado y desactivado al menos 122 de estos artefactos lanzados en los últimos días.

“Equipos especializados de desactivación de la Guardia Revolucionaria en la provincia han logrado hasta ahora localizar y neutralizar 122 bombas de racimo”, afirmó el departamento de relaciones públicas de dicho cuerpo militar de élite en la provincia de Fars, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria indicó que las bombas de racimo fueron arrojadas por aviones de Estados Unidos e Israel sobre áreas civiles cerca de la ciudad de Shiraz, incluida la aldea de Kafri y otros puntos de la región.



Mundo 07:49 AM Presidente de Irán alaba a Paquistán por mediar para detener la "agresión" de EEUU e Israel El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, elogió los esfuerzos de mediación de Paquistán para detener la guerra con Estados Unidos e Israel.

En una llamada con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, Pezeshkian "agradeció a Paquistán sus esfuerzos de mediación para detener la agresión contra la República Islámica", según la presidencia.

La llamada tuvo lugar antes de una reunión prevista el domingo en Islamabad entre los ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Egipto y Turquía para llevar a cabo conversaciones sobre la guerra en Medio Oriente.



Mundo 07:52 AM Hutíes entran en la guerra en Irán; se atribuyen lanzamiento de un misil a Israel mientras se intensifica el conflicto Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, se atribuyeron el sábado el lanzamiento de un misil hacia Israel de madrugada, el primero desde que comenzó la guerra en Medio Oriente. El ejército israelí dijo que interceptó el proyectil.

La guerra, que cumple su primer mes, estalló después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió disparando a territorio israelí y a sus vecinos árabes del golfo Pérsico. El conflicto ha trastocado el tráfico aéreo global, interrumpió las exportaciones de petróleo y disparó el precio del crudo. El férreo control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica, ha agravado también las consecuencias económicas del conflicto.

Israel atacó instalaciones nucleares iraníes horas después de amenazar con “intensificar y ampliar” su campaña contra Teherán el viernes. La República Islámica prometió represalias y alcanzó una base en Arabia Saudí, donde hirió a más de una docena de militares estadounidenses y dañó aviones.



Mundo 07:54 AM Israel mata a al menos tres periodistas libaneses en el sur de Líbano Al menos tres periodistas libaneses, de los medios Al Manar y Al Mayadeen y un cámara, además de una cuarta persona murieron este sábado en un ataque aéreo israelí en la zona de Jazín, en el sur de Líbano, según informaron sus medios.

Según el canal, los periodistas fallecidos son Ali Shaib, reportero del canal Al Manar, afiliado al grupo chií Hezbolá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, también considerado cercano a Hezbolá, y el cámara Mohamed Fatouni, del mismo medio.

Al Mayadin señaló que su corresponsal Fatouni falleció en un ataque israelí dirigido "contra un grupo de periodistas" en la zona de Jazín.



Mundo 07:56 AM Irán dice haber atacado un buque de apoyo militar de EU cerca del puerto de Omán La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado en la madrugada un buque de apoyo militar estadounidense cerca del puerto de Salalah, en Omán.

El buque se encontraba a "una distancia considerable" del puerto omaní, dijo el portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en una nota recogida por la agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní.

"Tal como habíamos anunciado previamente, la soberanía nacional del país hermano y amigo Omán es respetada por la República Islámica de Irán", apuntó Zolfagari.

