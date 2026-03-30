La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cumplió un mes después de los ataques.

coordinados en la operación “Furia épica” y “Furia de León”, el pasado 28 de febro en donde falleció el ayatola Alí Jamenei, quien ya fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei.

El día de ayer Irán lanzó una advertencia a Estados Unidos de que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que serán “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.

Además, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría "apropiarse del petróleo" de Irán y no descartó tomar el control de la isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo iraní.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 07:45 AM Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní, al que amenaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, pero reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de ese país "si no se llega pronto a un acuerdo".

En un mensaje en su red social Truth, Trump afirmó además que "se han logrado grandes avances" en la negociación con ese presunto nuevo régimen iraní "para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán", pero sin entrar en detalles.





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Mundo 07:44 AM Al Sisi no ve exagerado que en el barril de crudo alcance 200 dólares por guerra en Irán El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, no ve exagerado que el precio del barril de petróleo alcance los 200 dólares si continúa la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que calificó como "la crisis que más afecta a la región y al mundo" en los últimos años.

"Tendría repercusiones muy graves sobre los precios de la energía, que pueden superar los 200 dólares el barril según los observadores y analistas (...) es algo que no veo exagerado", afirmó Al Sisi en la inauguración de una conferencia en El Cairo sobre la transformación energética.





Mundo 07:44 AM Muere un soldado en un ataque israelí contra un puesto de control en el sur del Líbano Al menos un soldado murió y varios más resultaron heridos este lunes a causa de un ataque israelí contra un puesto de control en la zona de Al Amiriya, en el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de militares libaneses asesinados en las últimas 48 horas.

El Ejército libanés informó en un comunicado de que el bombardeo tuvo como objetivo un puesto de control ubicado en la carretera que une la ciudad de Tiro con la localidad de Qlaila, e identificó a la víctima mortal como Ali Hussein Ajam.





Mundo 07:43 AM Israel dice haber controlado el incendio en refinería de Haifa que estalló tras un ataque El servicio de bomberos y rescate de Israel informó de que el incendio que estalló este mismo lunes en la refinería de Haifa, la ciudad más grande del norte del país, está ya controlado, y que no hay víctimas ni peligro para la población.

"En este momento, el incidente está totalmente controlado; no hay víctimas ni peligro de materiales peligrosos ni riesgo para la población", detallaron los bomberos en un comunicado.



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