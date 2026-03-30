Jerusalén.— La policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén entrar a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, porque, según indicó la oficina del primer ministro, estaban preocupados “por su seguridad”. La medida, inédita en siglos, desató la indignación mundial.

El Patriarcado Latino, una diócesis católica con fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó en un comunicado que la policía impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa y al custodio entrar a la iglesia del Santo Sepulcro cuando se dirigían a celebrar la misa. “Como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro”, añadió.

Según la diócesis, los sacerdotes se desplazaban solos y no en procesión cuando se les bloqueó el paso y tuvieron que dar media vuelta. El Patriarcado ya había anunciado la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, que normalmente atrae a miles de personas.

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Penitentes desfilan en la procesión del Domingo de Ramos en Sevilla para iniciar celebraciones de la Semana Mayor en España. Foto: Cristina Quicler / AFP

“Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén”, destacó el Patriarcado Latino.

La policía israelí declaró que todos los lugares sagrados de Jerusalén están cerrados desde el inicio de la guerra con Irán.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que no hubo “ninguna mala intención” en la actuación de la policía y que la única motivación fue “la preocupación por su seguridad y la de su comitiva”. La misa se celebró más tarde en la Iglesia de Todas las Naciones, también conocida como la Basílica de Getsemaní, en el Monte de los Olivos.

Finalmente, Netanyahu echó reversa a la medida y ordenó dar acceso inmediato al Patriarca Latino a la iglesia del Santo Sepulcro.

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Creyentes católicos durante la celebración del Domingo de Ramos en la comunidad de Suchioto, en El Salvador. Foto: Marvin Recinos / AFP

Un “desafortunado exceso”

La prohibición de la celebración de la misa en el Santo Sepulcro desató una ola de reacciones de líderes mundiales, que condenaron lo que llamaron “ataque a la libertad religiosa”. Incluso Estados Unidos expresó su rechazo. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, dijo que la decisión de la policía israelí “constituye un desafortunado exceso que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial. Resulta difícil comprender o justificar que se le impida al Patriarca entrar a la iglesia el Domingo de Ramos para una ceremonia privada”.

“La libertad de culto en Jerusalén debe estar plenamente garantizada, sin excepciones, para todas las confesiones. El carácter multirreligioso de Jerusalén debe ser protegido”, señaló la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

“Exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir”, dijo a su vez el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció lo que calificó de “una ofensa no sólo para los creyentes, sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa”, y la cancillería italiana anunció que convocará al embajador de Israel. El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la decisión y afirmó que se suma a una “preocupante multiplicación de violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén”.

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Repartición de palmas para la tradicional procesión que se realiza en la ciudad de Quito, capital ecuatoriana. Foto: José Jácome / EFE

En América Latina, el gobierno de Brasil también se manifestó contra la medida israelí. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la prohibición constituye un hecho de “extrema gravedad” y “contrario al statu quo histórico de los sitios sagrados cristianos e islámicos de Jerusalén y al principio de libertad de culto”.

El Episcopado Mexicano calificó este impedimento como un “hecho que hiere la libertad religiosa y la sensibilidad de millones de fieles en el mundo en el inicio de la Semana Santa”.

Israel ha desatado polémica también por sus operaciones en Líbano. El gobierno israelí ordenó ayer “expandir” la zona de seguridad en el país vecino para “neutralizar a Hezbolá”.

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