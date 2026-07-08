En el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladores de Morena y del PT recordaron el tercer aniversario luctuoso de Porfirio Muñoz Ledo destacando su trayectoria en la política, como impulsor de la transición democrática, Noroña recordó que él conoció sus luces y sombras".

En tribuna, el diputado morenista, Gabriel García, en la efemérides recordó el tercer aniversario luctuoso de Muñoz Ledo, que se conmemora este 9 de julio y legisladores del PRI y PAN se sumaron al tema, pero recordaron que los últimos meses de su vida, quien fuera senador, diputado, embajador, secretario de Estado, advirtió del llamado narco pacto.

La senadora del PRI, Carolina Viaggiano, expuso que Porfirio Muñoz Ledo, quien militó en ese partido y renunció fue “un hombre valiente. Fue un hombre de la izquierda, un hombre brillante. Un hombre que al final de sus días nos mostró que la lealtad es a la República, no a una persona. Que la lealtad es a la patria”.

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Solicitó la transmisión de un video donde quien fuera embajador ante la ONU, expuso: "Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable”.

De inmediato, Gerardo Fernández Noroña, indicó que los “vende patrias y traidores al pueblo hoy vienen aquí a querer reivindicar para ellos la imagen de un patriota. Si alguien en este pleno conoció a Porfirio Muñoz, ese soy yo. Si alguien trabajó cerca con Porfirio Muñoz…y si alguien conoce sus luces y sus sombras soy yo”.

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“Tenía virtudes enormes y defectos del mismo tamaño. Su gran talón de Aquiles era que siempre quería estar en un espacio público con toda la parafernalia, que eso implicaba” y aseguró que como López Obrador no lo hizo embajador a Cuba “y por eso hizo ese tipo de declaraciones irresponsables”.

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La diputada del PAN, Verónica Pérez Herrera, se sumó al reconocimiento a quien fuera titular de la SEP y dijo supo entender que la lealtad de un auténtico hombre de Estado es con la República y con la Constitución, jamás con un hombre, con un partido o con una sola voluntad.

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“Su grandeza final no estuvo en ayudar a construir un proyecto de poder, sino en tener la audacia y el coraje de romper con él cuando este se desvió hacia el autoritarismo”.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, expuso que Muñoz Ledo fue “un hombre muy ilustrado, muy creativo… e impulsor de la pluralidad democrática y también por la que la 4T llegó al poder el 1 de julio, pero “yo creo que también tuvo sus desviaciones”.

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