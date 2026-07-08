Señor director:

Con relación a lo comentado por Eduardo Backhoff en su columna titulada “Una educación de 4ª: sin esfuerzo, mérito y aprendizaje” y publicada este domingo 5 de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hace las siguientes precisiones:

Eduardo Backhoff expone ideas que son un reflejo de la visión tradicionalista de la evaluación, la cual asume que los exámenes estandarizados son termómetros neutros del esfuerzo individual y que la selección—reprobación o rechazo—, y por consecuencia la exclusión es el precio justo por pagar para mantener la calidad. Por el contrario, desde la perspectiva de la evaluación formativa y con justicia social, el artículo adolece de una falta de sensibilidad hacia las fallas estructurales de la estandarización.

Rediseñar los mecanismos de promoción escolar o cuestionar los exámenes de ingreso no es necesariamente un "fomento al conformismo" o una "educación de 4ª", sino un intento — con sus propios retos de implementación, ciertamente— de transitar de una evaluación punitiva y selectiva a una evaluación inclusiva, procesual y democrática que entienda que el derecho a la educación pública no solo implica el ingreso, sino también la permanencia y el egreso digno de las aulas.

Argumentos

1. Desde las teorías críticas de la evaluación, los exámenes de ingreso estandarizados a gran escala han sido ampliamente cuestionados por actuar como mecanismos de reproducción de la desigualdad socioeconómica, más que de medición del "talento" puro. Académicos de la evaluación educativa señalan que estas pruebas estandarizadas suelen medir el capital cultural acumulado, el acceso a escuelas privadas previas o la capacidad de pagar cursos de preparación, más que el potencial real o la vocación del estudiante. La afirmación presidencial sobre que estos exámenes funcionaron históricamente como "filtros excluyentes" se sustenta en que la estructura del examen penaliza el origen social del aspirante, confundiendo mérito con privilegio.

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2. La evaluación formativa transforma la lógica tradicional de que "reprobar" es la única consecuencia justa de no aprender. La repetición de curso —la reprobación tradicional— ha demostrado en múltiples estudios internacionales ser pedagógicamente ineficaz, altamente costosa y el principal predictor de la deserción escolar. Desde el enfoque formativo, el progreso escolar no debe detenerse por una calificación punitiva; en su lugar, se aboga por procesos de regulación continua donde el error es insumo de aprendizaje, no una sentencia de exclusión. La eliminación de la reprobación obligatoria o automática no busca "facilitar el camino", sino evitar la expulsión prematura del sistema, garantizando que el acompañamiento pedagógico continúe.

3. La idea del mérito coloca la responsabilidad únicamente al estudiante de su propio fracaso, al exigir los mismos estándares mediante evaluaciones homogéneas a escuelas rurales, indígenas y urbanas marginadas sin haber igualado previamente las condiciones de infraestructura, alimentación y formación docente, la evaluación se vuelve inherentemente injusta. La evaluación formativa, al ser contextualizada y cualitativa, evalúa el progreso individual y el proceso pedagógico del alumno en su realidad, en lugar de contrastarlo rígidamente contra un estándar estandarizado e inalcanzable para su entorno.

4. La evidencia en educación médica muestra que la evaluación formativa no reduce el rigor académico, sino que lo redefine mediante procesos continuos de retroalimentación orientados al desarrollo progresivo de competencias cínicas. En lugar de depender exclusivamente de pruebas escritas de alto impacto, este enfoque incorpora múltiples fuentes de evidencia del desempeño —como la observación en escenarios clínicos, la realimentación sistemática y otras estrategias de evaluación auténtica— para favorecer un aprendizaje más profundo y una mejora continua de la práctica profesional (cfr. Mantilla, Ariza, Santamaría et Moreno, 2020).

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Atentamente

Subsecretaría de Educación, Secretaría de Educación Pública