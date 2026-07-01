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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de cuatro personas durante los festejos por el Mundial de Futbol en la Ciudad de México.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo expuso esta mañana la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que durante la celebración de ayer por la victoria de la selección mexicana de fútbol varonil en los alrededores de paseo de la Reforma lamentablemente fallecieron cuatro personas, dos mujeres de 19 y 48 años y dos hombres de 30 y 44 años.
Recordó que la jefa de gobierno la licenciada Clara Brugada Molina ha manifestado que se brindará todo el apoyo institucional a los familiares de las personas fallecidas.
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“Les extendemos nuestras profundas condolencias y esperamos que encuentren próxima resignación. Les pido que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria”, indicó.
Por otra parte, Castillo felicitó a los miembros de la selección de mexicana de futbol por su desempeño en el marco de la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026 y les desea éxito en los próximos juegos a realizarse.
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