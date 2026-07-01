El incremento de plazas al interior de la Cámara de Diputados es responsabilidad del sindicato que opera en dicho recinto, afirmó el secretario general del Palacio Legislativo de San Lázaro, Mauricio Farah.

Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer el aumento de casi mil plazas en la actual Legislatura, a pesar de que en 2019 Morena denunció exceso de burocracia, el funcionario federal sostuvo que el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados incrementó su número de plazas de 11% a 18% bajo el respaldo de las Condiciones Generales de Trabajo establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).

“La diferencia en numeralia se debe a que muchas de las plazas corresponden al sindicato y no directamente a la Cámara de Diputados, es decir, el sindicato en aquella Legislatura (63) tenía 11% de las plazas de servicios personales; hoy tiene 18% de las plazas, aproximadamente”, expuso.

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Este martes, El Gran Diario de México retomó la denuncia que en 2019 hizo pública el entonces diputado morenista Ignacio Mier, en la que prometió que recortaría 3 mil plazas, pues las 6 mil 644 que existían en ese momento eran demasiadas, parte de un engrosamiento del aparato gubernamental, “resultado del régimen de cuotas que le ha salido muy caro a los mexicanos”.

En aquel entonces, el grupo parlamentario de Morena sostuvo que el número de espacios laborales era tan elevado que la mayoría de las plazas “parecían aviadores” y “eran poco productivos”.

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Pese a ello, la 66 Legislatura cuenta actualmente con 7 mil 501 plazas, por las que se pagarán, al término del año, 5 mil 199 millones 23 mil 940 pesos, más de mil 400 millones de pesos más de lo que costaba el pago de la nómina por las plazas vigentes en la 63 Legislatura.

Al respecto, Mauricio Farah aseguró que el incremento del recurso se explica por dos motivos:

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“El gasto por ese concepto ha variado al alza, principalmente derivado del impacto que tiene el incremento salarial año con año desde 2018 a la fecha y también por el incremento que tienen los salarios de los sindicalizados, ya que en el resto del personal se han ajustado los recursos que corresponden tanto a los diputados como a los al personal de la Cámara”, indicó.

El secretario general dijo que en 2026, el gasto en salarios se redujo 5% con respecto al año pasado: “O sea, sí hicimos un recorte de plazas y de honorarios cuando llegamos”.

“Morena engordó burocracia dorada”

El vicecoordinador económico del PAN, Héctor Saúl Téllez, cuestionó el incremento de la nómina en el recinto legislativo de San Lázaro, que acapara más de 50% de todo el presupuesto que se le otorga a la Cámara Baja, y responsabilizó a Morena de engordar la burocracia dorada.

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“El personal operativo, de honorarios y los asesores se han incrementado durante las tres últimas Legislaturas. Prácticamente cerraremos la 66 Legislatura con nueve años de administración de la Cámara de Diputados por parte de Morena y lejos de las promesas de recortar los gastos innecesarios, han venido creciendo durante cada Legislatura”, aseveró.

El legislador albiazul pidió a la Secretaría General de la Cámara publicar una lista pormenorizada de la nómina legislativa, con énfasis en asesores, operadores, mandos medios y superiores.

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“Hoy sabemos que son más de 5 mil 200 millones de pesos que se ocupan del presupuesto de la Cámara de Diputados únicamente para pagar servicios personales. Exigimos que se terminen aquellos privilegios de diputados que se sienten de primera clase, de élite, porque es impresionante ver cómo llegan caminando diputados con su séquito de cinco, 10, 15 asesores acompañándolos sin ninguna justificación.

“Se ha engordado la burocracia dorada, y seguramente saldrán por ahí los aviadores y los compadrazgos que tienen varios diputados. Por ello, exigimos una lista pormenorizada por diputado para saber qué tipo de asesores tiene, cuánto es lo que ganan y cuántos tienen asignados”, recriminó.

En respuesta, Mauricio Farah rechazó que esa sea la realidad, y retó a la oposición a comprobar la existencia de asesores en exceso de diputados de Morena.

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“Ese señalamiento es equivocado, no hay diputados que tengan 15 asesores. El trato que se le da a todos es parejo, en función del número que tiene cada grupo parlamentario y de quienes sustentan algún órgano de gobierno, como presidente de comisión, de la Mesa, entre otros”, dijo.

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