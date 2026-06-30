La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que, como parte del Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la Presa Endhó, localizada en Hidalgo, se logró una reducción histórica del lirio acuático a menos de la mitad de su superficie original, debido al retiro de 105 mil metros cúbicos de maleza.

A través de un comunicado, explicó que, de acuerdo con imágenes satelitales y análisis técnicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, dicha plaga disminuyó de 900 hectáreas, en octubre de 2025, a 443 hectáreas, en junio de este año.

En ese sentido, puntualizó que el plan se desarrolla en cuatro fases:

Control sanitario y fumigación para proteger la salud de las familias;

Extracción y trituración del lirio acuático

Aprovechamiento biotecnológico de la biomasa para la generación de combustible y otras cadenas productivas sustentables

Recuperación de espacios seguros para actividades comunitarias y turismo de naturaleza

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Detalló que el avance se debe al trabajo permanente de remoción que 19 técnicos en maquinaria pesada hicieron durante los últimos ocho meses, sumado al funcionamiento continuo de cuatro excavadoras, tres retroexcavadoras, un cargador frontal, seis bandas transportadoras, una máquina empujadora y ocho camiones de volteo.

Adicionalmente, precisó que con la campaña de fumigación que comenzó el pasado 1 de mayo se ha beneficiado a 27 mil habitantes de 27 comunidades ribereñas con la intervención terrestre de 3 mil hectáreas y 9 mil 200 viviendas, así como la fumigación aérea de 2 mil 100 hectáreas del cuerpo de agua.

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Al respecto, Mayela Godínez Alarcón, gerente de Planificación Hídrica de la Conagua. expresó que "los resultados que hoy presentamos confirman que la recuperación de la Presa Endhó ya puede medirse. Reducir a la mitad la superficie cubierta por lirio acuático y mantener ciclos permanentes de fumigación en las comunidades demuestra que estamos pasando de acciones emergentes a una estrategia integral, sostenida y con resultados verificables.

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“Sabemos que aún queda camino por recorrer, pero hoy las familias pueden constatar que el Gobierno de México está atendiendo una deuda histórica con trabajo permanente, ciencia y tecnología", dijo.

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Dicha Comisión destacó que continuará informando de forma periódica los avances de la estrategia integral en marcha, la cual, sostuvo, está basada en evidencia científica, innovación tecnológica, coordinación institucional y participación comunitaria para mejorar la calidad ambiental y el bienestar de las familias ribereñas.

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