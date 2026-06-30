En la Cámara de Diputados la Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado Luis Arturo Oliver Cen (Morena), inauguró la exposición fotográfica y módulos temáticos con motivo del séptimo aniversario de la creación de la Guardia Nacional (GN), que estará del 29 de junio al 3 de julio en la Explanada Central de San Lázaro.

Oliver Cen dijo que este cuerpo policial, desde su conformación y con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la voluntad de los Poderes de la Unión, instituciones federales, gobiernos estatales y sociedad “ha conjugado esfuerzos para atender las necesidades que legítimamente requiere el pueblo de México en materia de seguridad”.

Agregó que “en ese sentido, esta institución ha tenido una evolución sin precedentes permitiendo que a sólo siete años de vida se erija como una fuerza permanente organizada y cada día más disciplinada y profesional, ya que en estimaciones para la consolidación de una institución de esta naturaleza se plantean entre 12 y 15 años”.

Hoy, la GN suma a más de 116 mil 871 mujeres y hombres desplegados en todo el país. Su estructura orgánica está conformada con ocho coordinaciones territoriales, 32 estatales y 54 coordinaciones tipo batallón, además de 551 compañías y 121 unidades de diversas especialidades en seguridad, carreteras, vías férreas, aeropuertos, turismo, aduanas, revisión a penales, así como una fuerza especial de reacción e intervención.

También cuenta con más de 500 instalaciones distribuidas en puntos estratégicos del país, “lo que ha permitido una mayor presencia territorial, mejorar los tiempos de respuesta, recuperar espacios públicos y, sobre todo, una mayor cercanía con la sociedad”, destacó Oliver Cen.

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