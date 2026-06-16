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Pachuca. - La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alista la llegada de una embarcación especializada para el retiro del lirio acuático, lo que constituye una solución a gran escala para la extracción y aprovechamiento de esta planta que afecta a la presa Endhó y propicia la proliferación del mosquito Culex, el cual impacta a pobladores de al menos tres municipios de la zona sur de Hidalgo.
Durante una reunión de trabajo realizada en las oficinas de la Conagua, en la que participaron los presidentes municipales de Tepetitlán, Tezontepec de Aldama y Tula, así como Mayela Godínez, gerente de Planificación Hídrica de la dependencia, se dieron a conocer los avances y las etapas del Plan Maestro para la recuperación de este cuerpo de agua.
Una de las principales exigencias de los habitantes de la región ha sido el combate al lirio acuático, donde prolifera el mosquito Culex, el cual ha ocasionado diversos problemas de salud tanto en animales como en personas.
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Entre las acciones emprendidas para atender esta problemática se encuentran la trituración del lirio y las labores de fumigación. A ello se sumará la llegada a México de una embarcación que representará una solución a gran escala. De acuerdo con funcionarios de la dependencia, “no se trata de un simple barco; es como un titán acuático que recoge, procesa, tritura y empaca hasta 80 metros cúbicos de lirio por hora en el mismo lugar”.
Se indicó que esta tecnología permitirá importantes ahorros de combustible y tiempo. Además, al empacar el lirio, este queda listo para ser reutilizado como composta o biomasa.
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El programa de fumigación inició el pasado 1 de mayo con atención en 22 localidades. Posteriormente se amplió a 27 y ahora alcanzará 46 localidades, para lo cual se contará con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Asimismo, los alcaldes de los municipios afectados se comprometieron a incorporar vehículos y personal de apoyo durante las intervenciones.
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Se informó que, de octubre del año pasado a la fecha, se han extraído 99 mil metros cúbicos de lirio acuático, además de fumigar 6 mil hectáreas de la presa y mil 390 hectáreas en comunidades ribereñas, con beneficios directos para 26 mil habitantes y 9 mil viviendas.
Actualmente se mantiene un programa permanente de fumigación mediante drones de última generación, así como equipos de termonebulización, tecnología ULV y aspersión manual para la atención de viviendas, calles y espacios públicos.
Estos trabajos son desarrollados por 40 especialistas en fumigación y brigadas con presencia permanente en territorio. También se informó que la Semarnath y Pemex incorporarán embarcaciones con características similares, lo que permitirá fortalecer el combate al lirio acuático en la presa.
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El Plan Maestro contempla cuatro fases: control sanitario y fumigación; extracción y trituración del lirio acuático; aprovechamiento de biomasa para generar energía y cadenas productivas sustentables; y recuperación de espacios para el bienestar comunitario, mediante senderos, ciclovías, muelles y áreas recreativas.
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dmrr/cr
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