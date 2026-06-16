Mérida, Yucatán. - Airbnb ubicó a la ciudad de Mérida en la posición 10 por el número de alojamientos que ofrece la plataforma en todo el país.

La plataforma de hospedaje precisó que la capital yucateca cuenta con más de 6 mil 600 espacios de alojamiento, además, destinos como Valladolid y Progreso registran una importante presencia de este tipo de hospedaje

Ante estas cifras, el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (CETUR) reconoció el atractivo turístico de Yucatán, sin embargo, consideró que es necesario contar con una regulación que permita una competencia más equitativa entre las plataformas digitales y la industria hotelera.

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“El objetivo no es limitar esta actividad, sino establecer reglas claras para todos los prestadores de servicios turísticos. La regulación permitirá un mejor control y seguridad, al permitir que las autoridades conozcan quiénes operan estos espacios y dónde se ubican”, explicó el presidente de CETUR, Jordy Abraham Martínez.

Indicó que los oferentes de hospedaje, a través de plataformas, deben cumplir con permisos, verificaciones, cumplir con requisitos de Protección Civil y obligaciones fiscales.

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CETUR reiteró su disposición para colaborar en la construcción de una normatividad, que permita ordenar la renta vacacional sin afectar la competitividad turística de Yucatán, “buscando beneficios tanto para visitantes como para prestadores de servicios”.

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