Una delegación de diputados mexicanos visitó las Cámaras de Representantes (Diputados) y de Consejeros (Senadores) en Tokio, Japón, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien destacó la importancia de la paridad en el ámbito legislativo.

López Rabadán entregó la traducción al japonés de la iniciativa que presentó en 2018, cuando se desempeñaba como senadora de la República, y planteaba que la mitad de los espacios de representación popular sean ocupados por mujeres.

Actualmente, la representación de mujeres en la Cámara de Representantes (diputados) japonesa es solo del 18%, “lo que abre una oportunidad para intercambiar experiencias sobre liderazgo, representación, participación política e igualdad sustantiva en la vida pública”, dijo la legisladora panista.

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Los diputados mexicanos se reunieron con legisladores japoneses encabezados por Eisuke Mori, Presidente de la Cámara de Representantes (Diputados) y Masakazu Sekiguchi, Presidente de la Cámara de Consejeros (Senadores) de Japón.

La delegación mexicana está integrada por las diputadas Diana Gutiérrez Valtierra, Julia Jiménez Angulo, Greycy Durán Alarcón y Nadia Navarro Acevedo y por el diputado Marco de la Mora Torreblanca, integrantes de cuatro grupos parlamentarios: PAN, PT, PRI y Partido Verde, acompañados por la Embajada de México en Japón.

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Durante la reunión, López Rabadán destacó la importancia de fortalecer el diálogo institucional entre la Cámara de Diputados de México y la Cámara de Representantes de Japón, como expresión de la relación histórica, económica, cultural y de cooperación que une a ambos países. Señaló que el intercambio legislativo permite construir confianza y abrir nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de ambos pueblos.

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Japón se ubica entre los cinco países con mayor Inversión Extranjera Directa. En el primer trimestre de 2026, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Economía, Japón ocupó el cuarto lugar como país de origen de IED hacia México. Asimismo, Japón es uno de los principales destinos de las exportaciones agroalimentarias mexicanas y constituye un socio estratégico para sectores productivos, tecnológicos, industriales y educativos.

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