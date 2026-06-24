La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, hizo un llamado a respetar la ley y los tiempos electorales, y no hacer campañas anticipadas, como el registro de aspirantes a coordinadores estatales que realizan Morena y sus aliados.

Además, señaló que las autoridades electorales deben sancionar a quienes se anticipen al proceso electoral del próximo año.

"La ley no puede tener matices, no puede tener interpretaciones, la ley se debe aplicar para todos, y no importa qué apellido tengan o de qué partido político sean, si hay personas que están haciendo actos anticipados de campaña, se les debe sancionar", dijo.

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En conferencia de prensa, refirió que los registros de aspirantes de Morena y sus aliados violan la ley.

"Porque violar una ley electoral, pues, es una muestra clara de una falta de respeto a su propio electorado, a ese que deberían de conquistar desde el corazón y desde la razón, no violando la ley. Para eso hay figuras claramente establecidas y tiempos definidos, para que se respeten", expresó.

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Y recalcó que los actos anticipados de campaña deben sancionarse, sin importar de qué partido sea quien los realice.

"Aquel que se sienta más listo que la ley, aquel que se sienta más fuerte que la ley, pues evidentemente debe ser sancionado, no importa de qué partido político sea, no importa qué apellido tenga", dijo.

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