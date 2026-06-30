La presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana tras su triunfo en el Mundial 2026 y destacó la entrega de los jugadores dentro de la cancha.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que el conjunto nacional jugó “con el corazón, con el alma y con orgullo”, al tiempo que reconoció el esfuerzo realizado por los futbolistas para conseguir una victoria que desató la celebración de millones de mexicanos.

“Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer”, escribió la titular del Ejecutivo federal, quien agradeció a los jugadores por defender los colores nacionales con pasión y compromiso.

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Sheinbaum Pardo destacó que el triunfo permitió que el país celebrara unido y expresó su deseo de que continúen los éxitos para el representativo nacional en la justa mundialista.

“Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”, publicó la presidenta.

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Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. 🇲🇽 🫶🏽 Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

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cdm