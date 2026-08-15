Abrazada a su padre y con el ramo de flores entre las manos, Tallulah Willis compartió uno de los momentos más especiales de su boda junto a Bruce Willis. El legendario actor acompañó a su hija menor durante la celebración de su matrimonio con el músico Justin Acee, en Idaho.

Desde que el intérprete de “Duro de matar” fue diagnosticado con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa progresiva, las apariciones públicas de Bruce Willis se han vuelto menos frecuentes.

“Un momento tierno con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”, escribió la artista en redes sociales.

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Tallulah y Acee subieron al altar el pasado sábado 8 de agosto en la vivienda familiar de Sun Valley, Idaho, donde ella nació en 1994. En la celebración también estuvieron presentes su madre Demi Moore y sus hermanas, Rumer y Scout.

De acuerdo con la revista “Vogue”, Tallulah lució un vestido de alta costura que requirió 712 horas de trabajo para su elaboración y que fue diseñado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga. Para concluir el diseño, la actriz trabajó junto al estilista Brad Goreski, quien también ha colaborado con Moore.

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El vestido, de corte recto y sin tirantes, fue confeccionado en satén de seda y cuenta con una falda con cola drapeada y un gran lazo en la parte posterior. Además, fue decorado con bordados hechos a mano por artesanos de Balenciaga.

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El escote estuvo inspirado en uno de los diseños de Balenciaga que Demi Moore lució a principios de este año durante la fiesta de los Óscar de Vanity Fair.

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Hasta el momento, se desconoce si Emma Heming, actual esposa del actor, también acudió a la celebración junto a sus hijas, Mabel y Evelyn.

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