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Unos 20 mil tripulantes y mil 500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por la crisis en que ha puesto en "circunstancias difíciles" al sector marítimo, afirmó este jueves el secretario general de la Organización Marítima Internacional (), el panameño Arsenio Dominguez.

"En este momento tenemos aproximadamente 20 mil tripulantes y unos mil 500 buques atrapados en el Golfo Pérsico. Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países del mundo. Sin embargo, se ven atrapados por situaciones geopolíticas que son externas a ellos", lamentó Domínguez.

La industria marítima, "que provee más del 80% de todos los productos" que se consumen diariamente en el mundo, "atraviesa circunstancias difíciles", agregó Domínguez durante el discurso inaugural de la Convención Marítima de las Américas, que reúne a navieras y operadores de 40 países en la capital panameña.

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Hasta el estallido del conflicto, por pasaba una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Su cierre ha llevado a un importante aumento en los precios de los hidrocarburos.

El lunes, el presidente estadounidense, , lanzó una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, al aducir avances en las negociaciones con Irán.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, indicó luego que la propuesta estadounidense está "en estudio" y que Teherán comunicará "sus puntos de vista" a Paquistán, que actúa como mediador.

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