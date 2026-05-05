Washington. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que la actual tregua con Irán se mantiene durante su operación "defensiva" para asistir en el tránsito de los buques por el estrecho de Ormuz, porque los ataques iraníes no superan el "umbral" que justificaría un reinicio de los combates.

En la primera rueda de prensa desde el inicio la víspera del Proyecto Libertad lanzado por el presidente Donald Trump, Hegseth insistió en que esta es una iniciativa "independiente" y "distinta" de sus ataques anteriores a la república islámica, y posee una "naturaleza defensiva, de alcance focalizado y de duración temporal".

"El alto el fuego no ha concluido", advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba "cierta actividad" al inicio de estas operaciones, que tienen "una única misión: proteger el transporte marítimo comercial inocente de la agresión iraní", agregó.

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Estas declaraciones tienen lugar después de que Teherán acusara hoy a Washington de poner en peligro la seguridad en el estrecho al "violar el alto el fuego" con la operación por la que EU ha movilizado centenares de aeronaves, destructores y drones para facilitar el paso de los navíos atrapados a raíz del bloqueo iraní a la vía.

Según Hegseth, las "fuerzas estadounidenses no necesitarán ingresar en aguas o espacio aéreo iraníes" porque "no es necesario".

"No buscamos un enfrentamiento. Sin embargo, tampoco se puede permitir que Irán impida el acceso de países inocentes y de sus mercancías a una vía navegable internacional", aclaró, mientras indicó que la interrupción del paso por la ruta marítima de crudo y mercancías por parte de Irán es "una forma de extorsión internacional inaceptable".

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Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, precisó que "desde que se anunció el alto el fuego, Irán ha disparado contra buques comerciales en nueve ocasiones y se ha incautado dos portacontenedores".

"Han atacado a las fuerzas estadounidenses más de 10 veces, aunque todos estos incidentes se han mantenido, hasta este momento, por debajo del umbral que justificaría el reinicio de operaciones de combate a gran escala", añadió.

Caine insistió, no obstante, que las fuerzas conjuntas de EU continúan "identificando amenazas" y "permanecen listas para reanudar operaciones de combate a gran escala contra Irán, en caso de recibir la orden".

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"Ningún adversario debería confundir nuestra actual contención con una falta de determinación", puntualizó.

Hegseth también advirtió a la comunidad internacional que esta es solo una solución temporal y que pronto les tocará a ellos asegurar el paso por el estrecho, por donde circulaba el 20% del petróleo mundial y cuyo tráfico fue interrumpido por Irán como represalia a la guerra lanzada por EU e Irán el 28 de febrero.

"El mundo necesita esta vía fluvial mucho más de lo que la necesitamos nosotros. Estamos estabilizando la situación para que el comercio pueda fluir nuevamente. No obstante, esperamos que la comunidad internacional asuma su responsabilidad en el momento oportuno. Pronto les devolveremos el control de la situación", dijo.

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