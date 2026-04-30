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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mapa en el que renombra oficialmente el estratégico como el "Estrecho de Trump".

Este anuncio se produce en el momento más crítico del conflicto en Medio Oriente, marcado por un bloqueo naval y una escalada entre , Estados Unidos e Israel.

La publicación, realizada a través de la red oficial del magnate estadounidense, Truth Social, muestra una imagen, al parecer generada con inteligencia artificial, donde el paso marítimo más importante para el comercio de petróleo mundial lleva ahora el apellido del mandatario estadounidense.

"Bajo mi mando, la seguridad de esta región es absoluta. A partir de ahora, el mundo sabrá quién garantiza el flujo de energía. Bienvenidos al Estrecho de Trump", declaró el presidente, vinculando el cambio de nombre a la presencia militar de EU en la zona.

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El gesto simbólico ocurre mientras la región se encuentra bajo un estricto bloqueo naval. Las tensiones entre Israel-Estados Unidos y la República Islámica de Irán han alcanzado niveles sin precedentes tras una serie de intercambios de misiles y ataques a buques de carga.

El estrecho de Ormuz, por donde circula casi el 20% del consumo mundial de petróleo, es el epicentro de esta disputa. Foto: Archivo
El estrecho de Ormuz, por donde circula casi el 20% del consumo mundial de petróleo, es el epicentro de esta disputa. Foto: Archivo

Estrecho Ormuz, punto clave en la guerra entre Irán y EU

El estrecho de Ormuz, por donde circula casi el 20% del consumo mundial de petróleo, es el epicentro de esta disputa. Teherán ha amenazado en repetidas ocasiones con cerrar el paso de forma permanente si sus intereses son atacados, a lo que Washington ha respondido con un despliegue masivo de su flota.

La reacción de los mercados no se ha hecho esperar. Los precios del petróleo se dispararon minutos después de la publicación del mapa, con el crudo Brent superando barreras críticas ante el temor de que esta "personalización" del conflicto por parte de Trump cierre las puertas a cualquier salida diplomática.

Mientras los aliados de la administración Trump defienden la medida como una demostración de "paz a través de la fuerza", críticos y líderes europeos han calificado la acción de "peligrosa provocación".

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Irán, por su parte, calificó el cambio de nombre como un acto de "arrogancia imperial" que no tiene validez legal bajo el derecho internacional.

En este escenario de máxima alerta, el "Estrecho de Trump" se convierte en el nuevo símbolo de un orden mundial en disputa.

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