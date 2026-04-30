La guerra en Estados Unidos e Israel contra Irán ha costado 25 mil millones de dólares (mmdd), principalmente en municiones, desde el comienzo de la operación el pasado 28 de febrero, de acuerdo con el Pentágono.

Mientras el presidente Donald Trump afirmó que Irán debía "despabilar pronto" ante el estancamiento de negociaciones, hoy el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que EU sufrió una "derrota vergonzosa" y señaló un "nuevo capítulo" en estrecho de Ormuz. Mientras, las conversaciones siguen paralizadas.

En tanto, el bloqueo en el estrecho de Ormuz permanece y la Global Sumud Flotilla México reportó un cerco en aguas internacionales a algunas embarcaciones que llevan ayuda humanitaria a Gaza, así como el secuestro de la delegada mexicana Abril Rojas Ángel por parte del Ejército de Israel.

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Mundo 08:04 AM Canciller de Alemania debería ocuparse más en "arreglar" su país "roto", dice Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al canciller alemán, Friedrich Merz, que debería ocuparse más en "arreglar" su país "roto" y poner fin a la guerra en Ucrania, que en "interferir" en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

"El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia/Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!) y a arreglar su país, que está roto, especialmente en materia de inmigración y energía; y menos tiempo a interferir con aquellos que están eliminando la amenaza nuclear iraní", escribió en Truth Social.



Mundo 07:53 AM Precio del petróleo cae tras alcanzar su máximo en 4 años El precio del petróleo se disparó por encima de los 126 dólares, antes de caer a 113, volatilidad que se debe al estancamiento de la guerra en Medio Oriente y al temor de que el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolongue.



Mundo 07:51 AM Estrecho de Ormuz quedará "libre de presencia estadounidense" El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el control de su país sobre el estrecho de Ormuz garantizará un futuro libre de presencia norteamericana en la zona.

"En el día de hoy, gestionando el estrecho de Ormuz, Irán se otorgará a sí mismo y dará a sus vecinos un futuro libre de la presencia e injerencia de Estados Unidos", afirmó en un comentario en X, con motivo de la fiesta nacional del golfo Pérsico.



Mundo 07:44 AM Irán dice que está abierto a la diplomacia si EU cesa sus "acciones provocadoras" El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que la República Islámica está dispuesta a continuar la diplomacia con Estados Unidos si éste detiene “sus acciones excesivas y provocadoras”.

El mandatario mostró su “disposición a continuar el proceso diplomático para lograr una solución justa que garantice el respeto a los derechos de Irán y el establecimiento de la paz y la tranquilidad en la región”, según un comunicado de la presidencia iraní.

Pero consideró que la consecución de este objetivo depende "del cese de las acciones excesivas y provocadoras de Estados Unidos”, según la nota.



Mundo 07:46 AM Líder supremo iraní afirma que EEUU sufrió una "derrota vergonzosa" El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó en un mensaje escrito que Estados Unidos ha sido derrotado en su guerra contra Irán.

"Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", indicó Jamenei en el mensaje, leído en la televisión estatal.

Mojtaba Jamenei sucedió en el cargo a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio del operativo israelí-estadounidense. No ha sido visto en público desde entonces, y según varias fuentes resultó herido en dicho ataque.



Mundo 07:27 AM Air France-KLM modera su previsión de crecimiento por la guerra en Medio Oriente El gigante franco-neerlandés del transporte aéreo Air France-KLM moderó el jueves su previsión de crecimiento para 2026 por la guerra en Medio Oriente y el consecuente encarecimiento del keroseno.

El grupo prevé aumentar sus capacidades entre 2 y 4%, contra el 3-5% previsto anteriormente.

Pero "todos los destinos se mantienen", declaró a la prensa el director general, Benjamin Smith, al presentar los resultados del primer trimestre.



Mundo 07:27 AM Activistas: Israel interceptó su flotilla de ayuda a Gaza cerca de Creta y detuvo a tripulantes Activistas que navegaban en decenas de barcos e intentaban romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza denunciaron el jueves que fuerzas israelíes interceptaron las embarcaciones durante la noche, destrozando motores y deteniendo a algunos ocupantes mientras navegaban en aguas internacionales cerca de Grecia.





Mundo 07:26 AM Lukashenko y Pezeshkian hablan por teléfono de la guerra en Irán y contactos con EU El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, habló hoy por teléfono con su colega iraní, Masud Pezeshkian, de la guerra en le República Islámica y los contactos de Teherán con Estados Unidos para hallar una solución al conflicto, informó la Presidencia bielorrusa.





Mundo 07:26 AM El líder supremo iraní dice que Teherán protegerá sus "capacidades nucleares y de misiles" El líder supremo de Irán afirmó el jueves que la República Islámica protegerá sus “capacidades nucleares y de misiles” como un activo nacional, en un posible intento de adoptar una postura firme mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta alcanzar un acuerdo más amplio para afianzar el frágil alto el fuego que, por ahora, se mantiene en la guerra.



Mundo 07:25 AM Israel intercepta flotilla para Gaza y captura a 211 activistas, denuncian los organizadores Israel interceptó frente a las costas de Grecia más de 20 barcos de una flotilla con ayuda para Gaza y capturó al menos a 211 activistas, informaron los organizadores del convoy.

Hélène Coron, una representante de la sección francesa de la flotilla "Global Sumud", cuyo objetivo es romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, indicó que hubo "211 personas interceptadas".



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