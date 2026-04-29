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La reportó un cerco en aguas internacionales a algunas embarcaciones que llevan ayuda humanitaria a , así como el secuestro de la delegada mexicana Abril Rojas Ángel por parte del Ejército de Israel.

Integrantes de otras embarcaciones denunciaron que se acercaron "grandes barcos" a rodear toda la Flotilla, a los 58 barcos que navegaban hacia el puerto de Grecia. También denunciaron el sobrevuelo de drones, así como una intercepción de radio.

Al señalar el secuestro de la fotógrafa y documentalista Abril Rojas Ángel, el movimiento señaló que este abordaje constituye una violación flagrante al derecho marítimo y a los derechos humanos.

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"Su vida e integridad física son responsabilidad directa de los gobiernos de México e . Esto no es una detención: ¡Es un secuestro de Estado!", señalaron los integrantes de la Global Sumud Flotilla México.

Exigieron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumpla con velar por la seguridad y el regreso de inmediato de la connacional.

Abril alcanzó a compartir un mensaje en sus redes en en que señala: "Si estás viendo esto, las fuerzas de ocupación israelí me han secuestrado en aguas internacionales".

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gs/desa

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