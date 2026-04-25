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Los centros de votación de la localidad gazatí de Deir al Balah cerraron sus puertas este sábado con un 21.2% de participación una hora antes de su clausura, casi la mitad de la registrada en el territorio palestino de , en unas elecciones locales organizadas por la Autoridad Palestina y que se han celebrado por primera vez en 20 años en la Franja.

El horario de las votaciones, que tuvieron lugar en carpas instaladas en esa localidad del centro de la devastada Gaza, fue prorrogado por el Comité Electoral Central palestino (CEC) una hora más, hasta las 18:00 hora local (15.00 GMT), para permitir a más gazatíes depositar su voto.

Fuentes del CEC indicaron a EFE que no se ha reportado por el momento ningún incidente en las votaciones en la Franja de Gaza.

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El CEC informó que la participación una hora antes del cierre de los centros de votación en Deir al Balah era del 21.2%, frente a 40.6% registrado de media contando toda Cisjordania ocupada.

Esta es la primera vez en dos décadas que se celebran unas elecciones en la Franja de Gaza, en esta ocasión organizadas por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna Cisjordania y está controlada por el partido Fatah, con el que el grupo islamista Hamas -que aún gobierna en la Franja palestina- mantiene disputas habituales.

Los comicios han sido posibles gracias a la aquiescencia de Hamás, que se ha mostrado dispuesto a entregar el poder de Gaza en el marco del alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

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La elección de Deir al Balah -donde solo concurren partidos independientes- radica en que es una de las pocas localidades gazatíes no ocupadas militarmente por el Ejército israelí, que controla más de la mitad del enclave y ha destruido o dañado el 80 % de los edificios a lo largo del enclave palestino.

Deir al Balah, donde 70 mil personas estaban llamadas a las urnas, ha conservado en gran medida sus calles pavimentadas, su infraestructura y gran parte de sus instituciones civiles y privadas funcionan, en un enclave en el que más de 72 mil personas han muerto por fuego israelí desde octubre de 2023.

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