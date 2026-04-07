Como parte de otra misión con la finalidad de llevar ayuda humanitaria a Gaza, fue confirmada la nueva Flotilla de México compuesta por cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, con el actor Daniel Giménez Cacho como embajador.

El Global Movement to Gaza Mexico indicó que estas personas llevarán la voz de nuestro país en la Flotilla Libertad.

"Un grupo comprometido con la solidaridad internacional y la justicia humanitaria. Con Daniel Giménez Cacho como embajador que estará en nuestro equipo de tierra, nuestra misión se une al esfuerzo global para romper el bloqueo y entregar ayuda vital", señaló Global Movement to Gaza Mexico.

Agregó que el equipo representa el "transfer to knowledge" y "la acción directa de una sociedad civil que no permanece indiferente".

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Se prevé que el próximo 12 de abril, la delegación mexicana salga rumbo a la Franja de Gaza.

¿Quiénes integran la Flotilla de México?

La Flotilla la integran la economista y doctora en Desarrollo Rural, Violeta Nuñez Rodríguez; la sicóloga social Sol González, quien repite la misión; la fotógrafa Abril Rojas Ángel; y la artista Paulina DC, coordinadora de Bahía Palestina.

Mientras que él es identificado en sus redes sociales como @almuatasemlwiraikat.

El Movimiento Global a Gaza México anunció en febrero pasado que se unían de nuevo a la Flotilla Global Sumud, con 100 barcos y 3 mil personas participantes para tratar de envíar ayuda humanitaria y llegar a Gaza con un "hospital flotante" ante el genocidio.

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Se esperaba que esta nueva misión, en la que se preveía participaran cinco o seis personas mexicanas, saliera el próximo el 12 de abril de varios puertos del Mediterráneo.

En conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, integrantes del Movimiento Global informaron que también llevarán a cabo diversas acciones, en el marco de la realización de la Copa FIFA 2026 en las ciudades sedes, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

"No queremos Mundial, queremos una Palestina libre", expresó la activista y académica Dolores Pérez.

El artista Diego Vázquez dijo que ha fallado el gobierno mexicano "con respecto al respeto de los derechos humanos y oponerse al ente sionista".

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Expuso que han decidido regresar a Gaza ante la barbarie contra las personas palestinas, como el maltrato a las infancias.

"Regresamos porque quiénes van a defender a ellos, porque nosotros, como sociedad civil podemos, si queremos, ser la voz de aquellos que han sido acallados", dijo Vázquez, quien formó parte de la pasada misión de la Flotilla Global Sumud.

"Estuvimos muy cerca de llegar", dijo al confiar en que en esta ocasión sí lo van a lograr.

También criticaron la Junta de Paz propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues no ven que sea posible construir la paz en Medio Oriente.

Aseguraron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aún está vinculado a Israel en diferentes áreas, como los softwares de espionaje.

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"Lo que pasa en Gaza, pasa en tu casa", expresó Dolores Pérez al señalar que es importante que personas de América Latina, y en específico de México, participen en esta misión para llevar ayuda humanitaria y de salud, así como material para la reconstrucción.

Llamaron a la sociedad a sumarse con donaciones y a compartir las actividades de los tripulantes y la Flotilla en redes sociales, para viralizar y garantizar la seguridad.

En octubre pasado, seis personas mexicanas regresaron al país, después de embarcarse en una misión que no logró llegar a Gaza con la ayuda humanitaria.

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