Hace unos años ser nerd significaba ser el raro del salón, el que terminaba encerrado en un casillero o al que sus obsesiones por los cómics, los videojuegos o la ciencia lo convertían en blanco de burlas.

El actor John Ross Bowie, quien durante más de una década interpretó al físico Barry Kripke en The Big Bang theory, lo recuerda bien porque, dice, él creció así. Ahora, años después, regresa en una serie que convierte precisamente a esos “raritos” en la última esperanza para salvar el universo.

Denise y Stuart exploran realidades alteradas. Foto: HBO Max

“Cuando nosotros crecíamos, ser nerd significaba ser el que terminaba encerrado en un casillero o al que le rompían los lentes. A mí me pasó tantas veces que terminé haciéndome cirugía LASIK. Ahora es divertido ser un nerd profesional”, recuerda Bowie entre risas, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Es bonito formar parte de un universo que ayudó a que ser nerd se volviera algo cool. No quiero atribuirnos todo el mérito porque no creamos la serie, pero sí formamos parte de ese cambio”, añade.

Héroes de verdad

Ese cambio es el punto de partida de Stuart no logra salvar el universo (Stuart fails to save the universe), el nuevo spin-off de The Big Bang theory, que abandona el formato tradicional de sitcom para ser una aventura de ciencia ficción donde los personajes secundarios serán protagonistas.

Todo comienza cuando Stuart Bloom (Kevin Sussman), el tímido dueño de una tienda de cómics, rompe accidentalmente un dispositivo construido por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, provocando un Armagedón multiversal que fractura la realidad.

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Para reparar el desastre deberá viajar entre distintas dimensiones acompañado por Denise (Lauren Lapkus), su novia y compañera en la tienda de cómics; Bert Kibbler (Brian Posehn), un geólogo brillante, pero socialmente torpe; y Barry Kripke (John Ross Bowie), el competitivo físico que durante años se convirtió en uno de los rivales más incómodos de Sheldon Cooper.

Brian Posehn, Kevin Sussman, Lauren Lapkus y John Ross Bowie dan vida al grupo que recorre un mundo devastado. Foto: HBO Max

Lo curioso es que ninguno de ellos parece preparado para convertirse en el héroe de esta nueva historia, que se estrenará este 23 de julio en HBO Max.

“Estos personajes siempre fueron los marginados, incluso dentro del propio grupo de The Big Bang theory. Eran los outsiders al lado de Leonard y Sheldon, y ahora de pronto los convierten en los héroes, aunque claramente no están preparados para ese papel”, menciona el actor de 55 años.

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A diferencia de otras historias de superhéroes, Stuart construye toda su aventura alrededor del fracaso. Cada decisión equivocada abrirá una nueva realidad, crea un problema distinto y obliga a los personajes a empezar de nuevo, una idea que Kevin Sussman considera el mensaje real de la serie.

“Es una metáfora de la vida. Fracasas, te levantas, vuelves a intentarlo y, con suerte, cada caída te ayuda a crecer”, reflexiona.

Para Brian Posehn, quien interpreta al geólogo Bert Kibbler, esa reivindicación de los “raros” también pasa por entender que ser nerd nunca fue una cuestión de inteligencia, sino de pasión.

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“Desde niño me obsesionaban personajes como Batman o Spider-Man y esas pasiones se quedaron conmigo toda la vida. Un nerd abraza sus obsesiones. La gente puede disfrutar algo de manera casual, pero un nerd lo vive a otro nivel. Investiga, aprende, se involucra muchísimo más”.

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