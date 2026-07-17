El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, consideró que “hay mucha transparencia” en el proyecto de la línea 5 del Cablebús, que conectará el Cetram Mixcoac con La Magdalena Contreras, pues afirmó que hubo mucha claridad desde el principio cuando se presentó la ruta, la ubicación de las estaciones y antenas; además, de que se invitó a vecinas y vecinos a que se sumaran.

Cuestionado acerca de la inconformidad que han manifestado vecinos por la obra, el edil respondió que son grupos pequeños, mientras que el beneficio será para miles de personas.

“Los que se manifiestan que los hemos visto en algunos lugares, son 20 vecinos que dicen: ‘yo no estoy de acuerdo que haya una estación del cablebús en mi colonia’ ¿Por qué? ‘Porque no quiero’ Y recuerda que las decisiones de gobierno tienen que velar por el bien común, por el bienestar. Y si yo te doy los números del impacto que va a tener en el beneficio de las personas que la van a usar, pues te estoy hablando de por lo menos 100 mil personas”, indicó López Casarín.

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Con lo anterior, el alcalde sostuvo su postura de que este medio de transporte será “una gran solución” para los retos de movilidad, particularmente en la demarcación, donde se reducirán los tiempos de traslado.

“Para dar un ejemplo, en la parte alta de la alcaldía, donde están los pueblos originarios de San Bartolo, Santa Rosa, donde tenemos colonias como La Era, Paraje El Caballito, Chamontoya, para bajar al primer punto de contacto, es decir, utilizando transporte público y de traslado, tomar una ruta y llegar al Periférico, me puedo tomar hasta dos horas”, dijo.

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El alcalde señaló que “hay muchos retos técnicos que implica un Cablebús en la alcaldía Álvaro Obregón”, al resaltar que si bien la Línea 5 es un proyecto del Gobierno de la CDMX, la alcaldía se involucró en la parte de los análisis para determinar en dónde deberían ubicarse las estaciones, además de socializar el proyecto.

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“Nos involucramos para socializar el proyecto, para hacer los análisis y presentar dónde —a través de los asentamientos que tenemos— deberían de estar consideradas las estaciones; por dónde pudiese pasar para que no tuviéramos problemas...”, pues, dijo, uno de los impedimentos para el Cablebús son los cables de la CFE.

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Gobierno no ha exhibido los estudios: vecinos

Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón externaron temor por la seguridad de las obras y las condiciones del suelo de las colonias por las que pasará la Línea 5 del Cablebús y denunciaron que el Gobierno capitalino no ha presentado estudios técnicos que garanticen que la infraestructura del sistema de transporte no representa un riesgo para sus viviendas.

Juana, vecina del Olivar del Conde, aseguró que junto con otros habitantes no están de acuerdo con la construcción del Cablebús, ya que consideran que el terreno presenta condiciones que podrían representar un riesgo.

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“Vibra como si pasara algo por debajo de la tierra. Y si quieren poner esto, va a ser muy peligroso para la gente. Ha habido temblores aquí que dicen que no pasa nada, pero no es la primera vez”, señaló.

En la colonia Colinas del Sur —donde estará la estación Santa Lucía—, Leticia explicó que la principal preocupación de los vecinos es el impacto que tendrá el proyecto en la congestión vehicular.

“La objeción principal es el tráfico y todo lo que pudiera generar alrededor: el ambulantaje, los estacionamientos y otras cosas. En reuniones con el Gobierno nos dijeron que aquí iban a llegar camiones y eso nos preocupó porque el espacio es muy pequeño”, relató.

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A un costado de la futura estación Enrique Cabrera, habitantes del Condominio Tarango denunciaron que el proyecto contempla la instalación de un pilote dentro de la unidad, lo que genera incertidumbre.

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