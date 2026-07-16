La recepcionista que fue agredida física y verbalmente por un huésped del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, rompió el silencio este jueves y aseguró que desde el ataque vive con miedo y sólo espera que las autoridades hagan justicia.

Durante una entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la víctima —cuya identidad permanece reservada— agradeció el espacio para contar su versión de los hechos y describió las secuelas físicas y emocionales que enfrenta a diez días de la agresión.

“Sólo quiero que se haga justicia... ese señor vino a arruinar mi vida”, expresó.

La trabajadora relató que el huésped ya había mostrado conductas agresivas desde su llegada al hotel, donde llevaba aproximadamente un mes hospedado junto con su familia.

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Según explicó, el conflicto ocurrió alrededor de las 19:30 horas, luego de que el hombre se molestó porque un pedido solicitado vía WhatsApp no llegaría ese mismo día.

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"El señor pedía un trato exclusivo", comentó.

"Pedía ayuda y el guardia dijo que no podía hacer nada"

La recepcionista narró que, cuando comenzó la agresión, solicitó apoyo al personal de seguridad del hotel, pero aseguró que no recibió auxilio inmediato.

"Yo pedía que me auxiliaran, que me ayudaran, pero el guardia dijo que no podía hacer nada", afirmó.

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Explicó que en ese momento se encontraba en una videollamada con su jefa cuando intentó tomar el teléfono.

"Yo me dirijo hacia el teléfono porque estaba en la videollamada con mi jefa, y es cuando él me dice que le dé mi teléfono. Ahí inicia el forcejeo. Me toma por el pelo, me arroja al suelo y me comienza a patear. Uno de los golpes fue en la cara y cuando me tenía de rodillas me dio el último golpe muy fuerte en el rostro. Ya no me pude defender", relató.

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La víctima señaló que los peritos documentaron alrededor de diez lesiones.

Indicó que fue trasladada a urgencias, donde le realizaron radiografías debido a la sospecha de una fractura facial.

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"No podía caminar, tuvieron que inyectarme para calmar el dolor. Me comentaban que posiblemente podía tener un desprendimiento de retina", explicó.

Actualmente presenta un fuerte hematoma en el ojo derecho, además de lesiones en la columna vertebral y en las cervicales.

Pese a la agresión, aseguró que continúa laborando en el hotel, donde, dijo, la administración le ofreció apoyo para algunos gastos médicos y le garantizó el acceso a las evidencias del caso.

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También afirmó que, hasta el 15 de julio, el agresor permanecía hospedado en el inmueble y posteriormente abandonó el lugar.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de perdonarlo, respondió:

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"Es muy difícil porque a mí nunca se me va a olvidar su rostro cuando me golpeaba. Él no tuvo compasión por mí. No lo veo posible".

Abogado busca que el caso sea investigado como tentativa de feminicidio

El abogado de la víctima informó que la carpeta de investigación fue iniciada hace apenas dos semanas por el delito de lesiones dolosas; sin embargo, considera que existen elementos para que la Fiscalía reclasifique el caso como tentativa de feminicidio por razón de género.

Explicó que en los videos de seguridad aparece una cuarta persona, un hombre extranjero cuya identidad aún se desconoce, quien intervino para detener la agresión y evitar que continuara.

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Asimismo, criticó la actuación del personal de seguridad del hotel al señalar que no brindó auxilio oportuno a la trabajadora.

"Pareciera que esto es común y que no hay consecuencias para nadie. Es mujer, también es empleada, y no hubo apoyo por parte de la empresa de seguridad; únicamente hubo una suspensión del policía que no la auxilió", sostuvo.

Al concluir la entrevista, la víctima hizo un llamado para que el caso no quede impune y expresó el temor que enfrenta desde el ataque.

"Simplemente quiero que se haga justicia, porque si me hubiera matado sería otra historia. Tengo miedo por mí y por mi familia porque esta persona es peligrosa; es algo más grande de lo que me imaginaba", concluyó.

LL