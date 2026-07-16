La administración local emitió los lineamientos para las empresas interesadas en participar en el proyecto de renovación integral de la Línea 3 del Metro, prevista para 2027 y cuya inversión será de más de 40 mil millones de pesos.

En el documento, que publicó el Fideicomiso Público de Administración y Pago (Fico) en la Gaceta Oficial, se indica que dos o más personas podrán agruparse y presentar una propuesta.

Podrá participar cualquier persona física o moral mexicana o extranjera. Cada interesado sólo podrá presentar una propuesta.

En el apartado de Financiación de Proyectos de Infraestructura de Transporte se indica que para acreditar experiencia en este rubro, el proponente deberá demostrar que ha financiado proyectos cuya inversión sea por un importe sumado igual o superior a 35 mil millones de pesos en los últimos 10 años. También deberá acreditar experiencia técnica en materia de diseño y construcción de infraestructura de transporte y suministro de material rodante.

Se especifica que “de manera general”, el proyecto tiene por objeto la renovación de la obra civil, estaciones; la rehabilitación de los sistemas de vías, eléctricos, electrónicos, mecánicos, electromecánicos, así como el suministro de material rodante de la Línea 3.

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