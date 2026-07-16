La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer un incremento de entre 5% y 10% en los casos de extorsión mediante la modalidad conocida como montachoques durante el primer semestre del presente año.

Llamó a los automovilistas a no negociar con los agresores y contactar de inmediato a su compañía aseguradora.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, explicó que la estimación proviene de los reportes de las aseguradoras afiliadas en la Ciudad de México y el Estado de México, ya que el organismo todavía no cuenta con una medición nacional de este delito.

Explicó que los montachoques consisten en provocar o simular un accidente vial para intimidar a los conductores y exigirles dinero en efectivo mediante amenazas o actos de violencia.

“Lo que más nos preocupa es la seguridad del asegurado. Cuando sabemos que hay alguna situación de este estilo, se le dice que llame al 911. No tenemos cifras claras de cuántos vehículos son los que podrían caer en esta situación, normalmente lo que yo te diría es que los montachoques buscan vehículos que no cuenten con seguro, para que tengan un incentivo a pagar o se sienten más vulnerables”, detalló la directiva.

Ante este tipo de situaciones, recomendó no descender del vehículo si perciben riesgo, evitar cualquier negociación con los presuntos responsables y comunicarse de inmediato con su aseguradora para recibir asistencia y orientación.

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Añadió que las compañías de seguros cuentan con protocolos para atender estos casos, enviar un ajustador y coordinarse con las autoridades cuando existen indicios de un intento de extorsión.

Rosas informó que la AMIS trabaja con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México para intercambiar información que permita identificar las zonas con mayor incidencia y fortalecer las acciones de prevención.

También destacó que la Ciudad de México ya tipificó los montachoques como una modalidad de extorsión en su Código Penal, por lo que consideró conveniente que este tipo de conductas sean reconocidas de la misma forma en otras entidades para facilitar su investigación y sanción.

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