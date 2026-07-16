Los pagos correspondientes al bimestre de julio-agosto para las personas inscritas en las Pensiones Bienestar continúan entregándose esta segunda semana conforme al calendario de pagos oficial, publicado por la Secretaría del Bienestar.

Estos programas buscan mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población, otorgándoles autonomía económica, asegurando una vejez digna, así como el reconocimiento a su contribución en la sociedad y el país.

La dispersión de recursos se realiza cada dos meses, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Los depósitos se entregan de manera escalonada y alfabética, con el propósito de mantener el orden y evitar aglomeraciones en los bancos.

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Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su depósito HOY, 15 de julio?; consulta aquí. Foto: Gobierno de México

¿Quiénes reciben su depósito este jueves 16 de julio?

De acuerdo con el calendario de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto, emitido por el organismo a cargo de la dispersión de recursos, este jueves 16 de julio se realizará el pago a aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "L".

Para consultar tu saldo, puedes descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar en tu celular, disponible para iOS y Android. Al acceder, ingresa tu número de teléfono, captura los 16 dígitos de tu tarjeta junto con tu NIP y crea una contraseña segura.

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Es importante destacar que, no es obligatorio sacar el efectivo el mismo día del depósito, pues este permanecerá seguro en la cuenta del beneficiario. Para retirar tu dinero, puedes acudir a cualquier cajero automático del Banco del Bienestar o en ventanillas.

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Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes reciben su depósito HOY 14 de julio?; consulta aquí. Foto: Gobierno de México

¿Cuál es el monto que se depositará?

De acuerdo con Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a más de 16 millones 571 mil 522 personas con una inversión total de 378 mil 817 millones de pesos.

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Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Cabe señalar que, el pago mensual correspondiente a junio de las personas inscritas al programa Sembrando Vida, se realizó el pasado jueves 9 de julio. El monto repartido fue de 6 mil 450 pesos.

Finalmente, la dispersión de recursos de este cuarto bimestre del año 2026 concluirá este 29 de julio.

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mndsm