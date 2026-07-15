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La credencial para el Servicio Universal de Salud es una iniciativa impulsada por el gobierno federal que busca garantizar el acceso a la atención médica, asegurando el derecho a la salud de los mexicanos.
A través del registro que contará con dos modalidades: física y digital, los beneficiarios podrán ser atendidos en cualquier institución pública como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, Instituto Nacional de Salud, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas.
Esta credencial incorpora dos códigos QR, los cuales permitirán verificar e identificar al derechohabiente ante la institución de adscripción, donde se podrá ubicar su unidad médica correspondiente de acuerdo con la localización de la persona registrada.
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¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Credencial para el Servicio Universal de Salud?
De acuerdo con las reglas de operación del programa, a partir del 27 de mayo, hasta el 14 de noviembre permanecerá abierto el registro dirigido a adultos mayores de 65 años o más y personas con discapacidad.
El registro se realiza de forma presencial en el módulo bienestar más cercano a tu domicilio, de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente, bajo el esquema de un calendario rotativo:
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Primera y tercera semana de cada mes
- Lunes: A, B
- Martes: C
- Miércoles: D, E, F
- Jueves: G
- Viernes: H, I, J, K, L
- Sábados: Rezagados
Segunda y cuarta semana de cada mes
- Lunes: M
- Martes: N, Ñ, O, P, Q
- Miércoles: R
- Jueves: S, T, U
- Viernes: V, W, X, Y, Z
- Sábados: Rezagados
¿Qué documentos se necesitan para registrarse al Servicio Universal de Salud?
Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos en original y copia:
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- Acta de nacimiento con CURP, para menores de edad
- Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cartilla militar)
- Comprobante de domicilio
- Teléfono de contacto
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