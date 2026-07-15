La credencial para el Servicio Universal de Salud es una iniciativa impulsada por el gobierno federal que busca garantizar el acceso a la atención médica, asegurando el derecho a la salud de los mexicanos.

A través del registro que contará con dos modalidades: física y digital, los beneficiarios podrán ser atendidos en cualquier institución pública como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, Instituto Nacional de Salud, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas.

Esta credencial incorpora dos códigos QR, los cuales permitirán verificar e identificar al derechohabiente ante la institución de adscripción, donde se podrá ubicar su unidad médica correspondiente de acuerdo con la localización de la persona registrada.

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Requisitos para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud. Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la Credencial para el Servicio Universal de Salud?

De acuerdo con las reglas de operación del programa, a partir del 27 de mayo, hasta el 14 de noviembre permanecerá abierto el registro dirigido a adultos mayores de 65 años o más y personas con discapacidad.

El registro se realiza de forma presencial en el módulo bienestar más cercano a tu domicilio, de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente, bajo el esquema de un calendario rotativo:

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Primera y tercera semana de cada mes

Lunes: A, B

Martes: C

Miércoles: D, E, F

Jueves: G

Viernes: H, I, J, K, L

Sábados: Rezagados

Segunda y cuarta semana de cada mes

Lunes: M

Martes: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles: R

Jueves: S, T, U

Viernes: V, W, X, Y, Z

Sábados: Rezagados

Credencial Universal de Salud. Captura de pantalla

¿Qué documentos se necesitan para registrarse al Servicio Universal de Salud?

Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos en original y copia:

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Acta de nacimiento con CURP, para menores de edad

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o cartilla militar)

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

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dcs