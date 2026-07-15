Las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México advirtieron que analizarán nuevas acciones de movilización si las autoridades no cumplen los acuerdos pactados tras la huelga nacional del 1 al 20 de junio y no se retoman las mesas de negociación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En conferencia de prensa virtual, representantes de las cuatro secciones señalaron que este jueves 16 de julio realizarán una manifestación frente a las instalaciones de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, ubicadas en Isabel la Católica 165, para exigir el cumplimiento de los 19 acuerdos establecidos en una minuta firmada el pasado 19 de junio.

El secretario general de la sección 9, Pedro Hernández, explicó que varios de los compromisos establecidos en las mesas tripartitas no se han cumplido, entre ellos una reunión de seguimiento con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, prevista para la semana del 22 al 26 de junio, así como un encuentro con el director general del ISSSTE para atender temas relacionados con seguridad social.

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Entre los pendientes, mencionó la definición sobre la ampliación de seis días económicos solicitados, el estudio de impacto presupuestal para otorgar un bono adicional de 40 días al personal jubilado, la revisión de un mayor presupuesto para estímulos por grado académico y la entrega de 240 becas para hijos de docentes, que aún no han sido pagadas a los beneficiarios.

La sección 10 informó que mantiene como demanda central la basificación de trabajadores interinos. Explicó que la tercera etapa del programa de regularización se encuentra detenida y busca otorgar certeza laboral a alrededor de 44 mil trabajadores interinos de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, mediante un proceso de cruce de claves entre plazas con titular y plazas disponibles.

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También demandó la homologación de prestaciones con otras entidades del país, al señalar diferencias en beneficios como aguinaldo, prestaciones de antigüedad y bonos.

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Por su parte, la sección 11, que agrupa al personal de apoyo y asistencia a la educación, exigió la basificación de trabajadores, la homologación salarial y de prestaciones, así como la atención de contrataciones derivadas de jubilaciones, renuncias o fallecimientos de trabajadores.

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La sección 60 del Instituto Politécnico Nacional demandó una reunión con el titular de la SEP para atender problemáticas específicas del sector, entre ellas el pago de prestaciones pendientes para jubilados, casos que calificaron como represalias contra trabajadores y docentes, así como la revisión presupuestal para educación.

Los representantes de la CNTE también denunciaron que pese a un acuerdo para evitar represalias económicas, laborales o de cualquier tipo contra quienes participaron en la huelga nacional, se han entregado más de mil reportes a trabajadores de las secciones 9, 10 y 11, lo que consideran un incumplimiento de lo pactado.

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Cuestionado sobre si las protestas podrían escalar ante la falta de respuesta de las autoridades, Pedro Hernández señaló que este jueves realizarán “un llamado de atención fuerte” y que, si no existen avances significativos ni cumplimiento de los acuerdos firmados, las cuatro secciones analizarán las acciones a seguir, incluso durante el periodo vacacional.

La CNTE señaló que respaldará también las mesas tripartitas programadas para otras secciones del país y reiteró su demanda de una reunión directa con autoridades federales para resolver los pendientes laborales, salariales y de seguridad social.

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