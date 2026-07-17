Tuxtla Gutiérrez.— Antonia López nació en el municipio de Chamula, en una familia dedicada al campo. Desde pequeña aprendió que el trabajo nunca faltaba. Sus hermanos ayudaban por temporadas en la milpa y ella se quedaba en casa moliendo maíz, haciendo tortillas, cuidando a sus abuelos y atendiendo a sus hermanos menores.

Aprendió a tejer y vender sus artesanías para ayudar con los gastos de su familia. Nunca pensó que ese esfuerzo tuviera un valor; “simplemente era lo que nos correspondía hacer a las mujeres de nuestro pueblo”, relata Antonia.

Cuando su padre falleció, sus hermanos se reunieron para repartir la tierra. Ella creía que también tendría derecho a una parte, porque había trabajado igual que ellos y había cuidado de su familia toda la vida. Pero no fue así.

Lee también Tormenta y fuertes vientos provocan afectaciones en Mérida, Yucatán; reportan cortes de energía y cerca de 20 árboles caídos

“Me dijeron que la tierra era para los hombres y que, como mujer, algún día tendría que formar mi propio hogar”.

Antonia no reclamaba ningún privilegio, sólo quería que se reconociera que también había dedicado su vida a construir el patrimonio de su familia.

[Publicidad]

Otro caso similar es el de María Angelina, de origen tzotzil, nacida en una comunidad de los Altos de Chiapas. Es la mayor de seis hermanos: tres mujeres y tres hombres.

Lee también Liberan a detenido por desaparición de 3 adolescentes en Jalisco, presuntas víctimas de reclutamiento forzado; Fiscalía buscará imputarlo de nuevo

Cuenta que desde niña entendió que su vida sería diferente. Mientras otros niños jugaban, ella debía ayudar a su madre a cuidar a sus hermanos y mantener la casa.

[Publicidad]

Ellos crecieron entre sus brazos; muchas veces sintió que “era más una segunda madre que una hermana”.

Cuando María Angelina tenía 17 años, su madre enfermó de cáncer. Ella la cuidó hasta el final y luego se encargó de criar a sus hermanos, que todavía estaban pequeños.

Lee también Colectivos hallan 4 cuerpos en fosas clandestinas en Elota, Sinaloa; difunden prendas para identificarlos

[Publicidad]

Con los años, sus hermanos crecieron, se casaron y cada uno formó su familia. María Angelina se quedó con su padre, a quien también cuidó en su vejez, hasta que murió.

Sus hermanos heredaron la tierra y la casa, y ella se quedó sin un lugar para vivir.

“A mí no me correspondió nada. Me dijeron que, por ser mujer, esa no era mi herencia y que debía irme”.

[Publicidad]

Lee también PAN de BC califica como "injustificada" la detención de Ernesto Ruffo; buscan desviar la atención del caso de Marina del Pilar, dice

La esperanza para mujeres como Antonia López y María Angelina es que la modificación a la ley les acerque la opción de exigir un derecho que les corresponde.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.