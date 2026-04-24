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Los de Cisjordania y una zona central de Gaza acudirán este sábado a las urnas para elegir a sus alcaldes y concejales en las primeras votaciones desde el inicio de la , caracterizadas por el desánimo y un panorama político reducido.

Cerca de 1.5 millones de personas están registradas para votar en estas municipales en , ocupada por Israel, así como Deir al Balah en Gaza, según la Comisión Electoral Central con sede en Ramala.

La mayoría de las listas electorales están alineadas con el partido Fatah, nacionalista, laico y liderado por el presidente , o se presentan como independientes.

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No hay agrupaciones afiliadas al movimiento islamista , el archirrival de Fatah que controla casi la mitad de la y cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra desencadenó la guerra.

En la mayoría de las ciudades, las candidaturas respaldadas por Fatah se enfrentarán a listas independientes encabezadas por candidatos de facciones como el Frente Popular para la Liberación de Palestina (marxista-leninista).

Mahmud Bader, un empresario de la ciudad de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, donde dos campos de refugiados adyacentes han estado bajo israelí por más de un año, dijo que votaría a pesar de tener pocas esperanzas de un cambio significativo.

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"Ya sean candidatos independientes o partidistas, no tiene ningún efecto y no tendrá ningún efecto ni beneficio para la ciudad", opinó a la AFP.

Familiares de presos palestinos protestan en Cisjordania por la aprobación de una ley que avala la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo. FOTO: EFE
Familiares de presos palestinos protestan en Cisjordania por la aprobación de una ley que avala la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo. FOTO: EFE

"La es la que gobierna Tulkarem. Solo sería una imagen mostrada a los medios internacionales, como si tuviéramos elecciones, un Estado o independencia".

En muchas ciudades, incluidas Nablus y Ramala, sede de la , solo se presentó una lista única, lo que significa que gana automáticamente sin necesidad de votación.

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Los en Cisjordania estarán abiertos desde las 07H00 locales (04H00 GMT) hasta las 21H00, mientras que en Deir al Balah las urnas cerrarán a las 17H00 para facilitar el recuento bajo la luz del día debido a la falta de electricidad en ese territorio devastado por la guerra, informó la comisión electoral a la AFP.

El coordinador de la ONU, Ramiz Alakbarov, elogió a la comisión por organizar un proceso creíble.

"Las elecciones del sábado representan una oportunidad importante para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos durante un período excepcionalmente difícil", dijo en un comunicado.

"Confirmación de que seguimos existiendo"

bajo el control de Hamás desde 2007, celebrará su primera votación desde las elecciones legislativas de 2006, que ganó el movimiento islamista.

Allí, la Autoridad Palestina liderada por Abás participa solo en los comicios de Deir al Balah "como un experimento" para poner a prueba su propio "éxito o fracaso, ya que no hay encuestas de opinión de posguerra", explicó a la AFP Jamal al Fadi, politólogo de la Universidad Al Azhar de .

Um Ahmad, una mujer palestina desplazada de 33 años, sostiene a uno de sus cinco hijos, enfrenta condiciones humanitarias extremas en un campamento improvisado en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE
Um Ahmad, una mujer palestina desplazada de 33 años, sostiene a uno de sus cinco hijos, enfrenta condiciones humanitarias extremas en un campamento improvisado en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 18 de noviembre de 2025. Foto: EFE

Abás, que ahora tiene 90 años y lleva más de 20 en el poder sin haber sido reelegido nunca, promete con frecuencia elecciones legislativas y presidenciales que nunca se han celebrado.

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Se seleccionó Deir al Balah porque era uno de los únicos lugares de Gaza donde "la población se ha mantenido en su mayoría en el lugar y no ha sido desplazada" por más de dos años de guerra entre e Israel, dijo Fadi.

Farah Shath, de 25 años, estaba emocionada de votar por primera vez.

"Aunque no se parece a ninguna otra elección en el mundo, es una confirmación de que seguimos existiendo en la a pesar de todo", dijo a la AFP.

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La aseguró que reclutó personal civil y contrató "una empresa de seguridad privada para proteger los centros de votación" en Gaza, dijo su portavoz, Fared Tamala, a la AFP.

Aunque una fuente de la comisión en Gaza, que pidió el anonimato, dijo que "la policía de Hamás insistió en garantizar la seguridad del proceso electoral en Deir al Balah".

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gs/ss

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