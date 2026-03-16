Ciudad del Vaticano. El papa insistió este lunes en que la paz en Medio Oriente debe alcanzarse a través del diálogo "político y diplomático" y bajo el "pleno respeto del Derecho Internacional", durante una conversación telefónica con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

León XIV recibió esta mañana una llamada de Abás "sobre los preocupantes acontecimientos del conflicto en Medio Oriente y las condiciones de vida del pueblo palestino", informó la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado.

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"Durante la conversación, el papa reiteró el compromiso de la Santa Sede a favor de la paz e insistió en que debe alcanzarse "mediante el diálogo político y diplomático y el pleno respeto del Derecho Internacional", se añade en la nota.

Este contacto telefónico se produce tras el encuentro oficial que ambos líderes mantuvieron en el Vaticano el pasado 6 de noviembre de 2025

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