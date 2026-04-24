Un accidente de autobús ocurrido el viernes por la mañana cerca del Pentágono dejó 23 heridos, entre ellos 10 miembros del personal del Departamento de Guerra, según un comunicado de la Oficina de Comunicaciones Corporativas de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono.

"Aproximadamente a las 7:20 de la mañana de hoy, un autobús de Omni Ride y un autobús de tránsito de Fairfax Connector colisionaron en la vía de acceso al metro. 23 pasajeros resultaron heridos. 10 de los 23 heridos son personal del Departamento de Guerra.

"Los servicios de emergencia trasladaron a 18 personas a hospitales locales para su evaluación y tratamiento médico. Cinco pasajeros recibieron atención médica en el lugar y fueron dados de alta bajo palabra", según el comunicado que fue obtenido por Fox News.

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