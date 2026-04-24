Un potente tornado en Oklahoma dañó unas 40 viviendas en un condado, arrancando los techos de algunas y reduciendo otras a escombros en una comunidad rural, mientras los equipos de emergencia iban de puerta en puerta rescatando a algunos residentes atrapados, según informaron las autoridades.

El tornado confirmado del jueves azotó parte de Enid, una ciudad de aproximadamente 50 mil habitantes cerca de la frontera norte del estado, en el condado de Garfield, según el Servicio Meteorológico Nacional. Un video mostró una columna de aire que giraba rápidamente y que tocó tierra, dejando casas completamente destruidas. Los condados vecinos también reportaron carreteras inundadas y daños en graneros. Algunas carreteras y parte de la Interestatal 81 fueron cerradas, informó el Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield, horas después del paso del tornado no se reportaron víctimas mortales de inmediato, sólo heridos leves.

La policía local fue enviada a las zonas afectadas en cuestión de minutos y comenzó a registrar las casas, seguido de múltiples registros por parte del Departamento de Bomberos de Enid y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, dijo el viernes el alcalde de Enid, David Mason.

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A powerful tornado struck Enid, Oklahoma, on Thursday evening, April 23, with dramatic video shot at Vance Air Force Base showing its massive size. pic.twitter.com/j1CvAVacgv — The Weather Channel (@weatherchannel) April 24, 2026

Mason declaró que algunos residentes quedaron atrapados en sus casas por los escombros y tuvieron que ser rescatados. Añadió que algunos de los daños más graves se produjeron en Gray Ridge, un barrio al sur de la ciudad, donde varias viviendas quedaron derruidas.

“El apoyo de nuestra comunidad ha sido extraordinario. Los negocios locales han ofrecido equipos y mano de obra, los vecinos han abierto sus puertas y ya han llegado muchísimos suministros”, publicó Mason en línea. “Así es Enid en los momentos difíciles: seguimos apoyándonos mutuamente”.

Los videos grabados en el lugar mostraban montones de escombros donde antes se alzaban las casas. Otros edificios parecían haber quedado completamente destruidos.

Amy Kuntz, que conducía de regreso a su casa en Enid, estaba tranquilizando a su hija por teléfono durante la tormenta.

“Ella dijo: ‘No sé qué hacer’, y yo le dije: ‘Métete en la bañera’. Así que se metió en la bañera y ni siquiera un minuto después, me dijo: ‘Mamá, el techo se ha caído’”, contó Kuntz a KFOR-TV.

En la cercana base aérea de Vance, a unos 129 kilómetros al norte de Oklahoma City, se derribaron vallas y algunos equipos. La base cerró sus puertas hasta nuevo aviso "debido a las labores de restablecimiento del suministro eléctrico y de agua", según publicó en línea el viernes.

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“Les pido que se unan a mí en oración por la comunidad de Enid, que se ha visto gravemente afectada por el tornado de esta noche”, publicó el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, en las redes sociales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional en Norman, es posible que se produzcan más tormentas hasta el viernes por la noche en el centro-sur y sureste de Oklahoma. Se esperan tormentas eléctricas fuertes a severas el sábado, incluso en la zona de Enid.

La noche también fue tormentosa en otros estados. En Kearney, Missouri, al norte de Kansas City, las autoridades reportaron árboles caídos, escombros que bloqueaban las carreteras y daños en viviendas la noche del jueves tras el paso de las tormentas. En una publicación en redes sociales, las autoridades indicaron que no se habían reportado heridos. Los equipos trabajaron para despejar las carreteras a primera hora del viernes y se esperaba que continuaran las labores de limpieza durante el día.