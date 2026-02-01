Israel anunció el domingo que Médicos Sin Fronteras (MSF) tendrá que cesar sus actividades en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero por negarse a proporcionar la lista de sus empleados palestinos.

Ante ello, la organización denunció: "un pretexto para impedir la ayuda humanitaria" en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Israel ha endurecido las condiciones de trabajo de las organizaciones humanitarias. El pasado diciembre 2025 anunció que prohibiría a 37 de ellas operar en Gaza a partir del 1 de marzo por no haber proporcionado información detallada sobre su personal palestino.

Una directiva de marzo de 2025 impuso un control estricto sobre el personal palestino de las organizaciones internacionales.

El Ministerio de la Diáspora israelí, encargado del registro de las organizaciones humanitarias, anunció que dará por terminadas las actividades de MSF en el territorio palestino por no entregar la lista de trabajadores palestinos, una obligación "aplicable a todas las organizaciones humanitarias que operan en la región".

Precisó que MSF deberá irse del territorio "de aquí al 28 de febrero". Según el ministerio israelí, dos empleados de MSF tenían vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás y su aliado La Yihad Islámica, algo que la oenegé niega categóricamente.

El domingo, el ministerio declaró que MSF se comprometió a principios de enero a compartir la lista pero que, "pese a su compromiso público, la organización se abstuvo" de entregarla.

En un comunicado publicado el viernes, MSF indicó haber aceptado en enero, como medida "excepcional", compartir una "lista parcial" de los nombres de miembros de su personal palestino e internacional, "supeditada a compromisos claros respecto a su seguridad".

"Pese a estos esfuerzos reiterados, en los últimos días ha quedado claro que no era posible ningún diálogo con las autoridades israelíes para obtener las garantías necesarias", añadió MSF, que decidió en consecuencia no compartir "la lista".

El ministro de la Diáspora, Amichai Chikli, afirmó que los empleados de la organización "no cumplían los criterios establecidos".

Israel lleva a cabo simultáneamente una ofensiva diplomática y administrativa contra la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La acusa de colusión con Hamas.

Israel sostiene que algunos de sus empleados participaron en el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

